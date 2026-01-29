Мінімальні вікові обмеження – це поширена практика, що працює в усьому світі для закладів, що продають алкоголь. А ось верхні вікові обмеження залишаються рідкістю, пише Euronews.

У Південній Кореї обмеження для старших людей на відвідування клубів – це норма, і Японія, здається, намагається наслідувати цю тенденцію. Тож популярний паб у Токіо потрапив у заголовки газет після того, як запровадив "м'яку заборону" для літніх клієнтів.

Чому літнім людям заборонили відвідувати паб у Токіо?

Торі Яро Догензака – це ізакая, тобто дешевий та доступний японський паб, що розташований у районі Сібуя міста Токіо. І на початку 2026 року вхід до пабу прикрасив надпис: "Вхід обмежений відвідувачами від 29 до 39 років. Це ізакая для молодшого покоління. Паб лише для осіб віком до 40 років".

Цей паб – це частина більшої японської мережі. Хоча, здається, вхід для літніх людей заборонили тільки у філії в Сібуї. Дуже дрібним шрифтом написані деякі застереження: зокрема, старших людей можуть пустити, якщо в компанії є принаймні одна людина віком до 39 років. Друзі та члени родини співробітників, а також ділові партнери бару звільняються від вікового обмеження, пише Oddity Central.

Втім, заборона не може бути юридично забезпечена – тож старші люди можуть вимагати впустити їх, якщо забажають. Ось тільки на вході працівники пабу перевіряють, чи перебуває клієнт у "належному стані" – втім, неясно, чи мовиться про вік, одяг чи рівень алкогольного сп'яніння.

Мережа відома своїми доступними цінами, стриманим дизайном та жвавою атмосферою, а верхня вікова межа начебто має забезпечити узгодженість між атмосферою та уподобаннями відвідувачів.

Літні клієнти часто скаржаться на те, що в ресторані надто шумно тощо, тому ми вирішили обмежити кількість відвідувачів, щоб усі могли повернутися додому задоволеними отриманим досвідом,

– заявили власники бару.

Втім, чимало людей у соцмережах вважають цей крок дискримінаційним. Та практика обмеження входу для старших людей вже не нова – вона дуже широко застосовується у Південній Кореї: там і клуби, і ресторани, і бари можуть відмовляти відвідувачам, старшим за 30, а іноді й 25 років.

