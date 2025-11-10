Никаких дронов: в Польше вводят временный запрет перед важной датой
- В Варшаве временно запрещают полеты дронов 11 ноября с 07:00 до 23:00 для безопасности празднования Дня независимости Польши.
- Нарушение запрета может привести к наказанию, включая лишение свободы до 5 лет.
Уже во вторник, 11 ноября, в Польше будут отмечать День независимости. И поэтому в столице страны временно вводят один запрет.
День независимости Польши приходится на 11 ноября – и для того, чтобы все празднования прошли максимально безопасно, местная полиция временно вводит запрет на полеты дронов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Варшавы.
Интересно "Задумаетесь, стоит ли сюда переезжать": три самых больших минуса Австрии от украинки
Почему в Польше запрещают полеты дронов?
Запрет на полеты беспилотников вводят по случаю празднования Дня независимости Польши. Таким образом полиция планирует обезопасить собрания по случаю праздника.
В связи с необходимостью обеспечения безопасности собраний, связанных с празднованием Дня независимости 11 ноября, главное управление полиции Варшавы, по согласованию со Службой государственной охраны, вводит ограничения на полеты беспилотных летательных аппаратов над Варшавой,
– написали в полиции Варшавы.
Запрет будет действовать с 07:00 до 23:00 – а на операторов дронов, нарушающих установленное правило, могут ожидать достаточно суровые последствия. В частности, наказание может достичь лишения свободы до 5 лет.
Во время Дня независимости в Варшаве пройдет несколько масштабных мероприятий, крупнейшим из которых, безусловно, является Марш независимости.
Что еще следует знать о праздновании Дня независимости в Польше?
День независимости в Польше – это официальный выходной. А значит, следует подготовиться к тому, что большинство магазинов будут закрыты, а также не будут работать государственные учреждения и школы.
Ко Дню независимости в Варшаве пройдет Марш независимости. Тем временем в Кракове запланированы торжества, такие как возложение цветов, праздничная месса, патриотическое шествие и церемонии перед Могилой неизвестного солдата.