10 листопада, 13:31
Жодних дронів: у Польщі вводять тимчасову заборону перед важливою датою

Марина Блохіна
Основні тези
  • У Варшаві тимчасово забороняють польоти дронів 11 листопада з 07:00 до 23:00 для безпеки святкувань Дня незалежності Польщі.
  • Порушення заборони може призвести до покарання, включаючи позбавлення волі до 5 років.

Вже у вівторок, 11 листопада, у Польщі відзначатимуть День незалежності. І через це у столиці країни тимчасово вводять одну заборону.

День незалежності Польщі припадає на 11 листопада – і для того, аби усі святкування пройшли максимально безпечно, місцева поліція тимчасово запроваджує заборону на польоти дронів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Варшави

Чому у Польщі забороняють польоти дронів?

Заборону на польоти безпілотників вводять з нагоди святкування Дня незалежності Польщі. Таким чином поліція планує убезпечити зібрання з нагоди свята. 

У зв'язку з необхідністю убезпечення зібрань, пов'язаних зі святкуванням Дня незалежності 11 листопада, головне управління поліції Варшави, за погодженням зі Службою державної охорони, запроваджує обмеження на польоти безпілотних літальних апаратів над Варшавою,
 – написали у поліції Варшави. 

Заборона діятиме з 07:00 до 23:00 – а на операторів дронів, що порушать встановлене правило, можуть очікувати досить суворі наслідки. Зокрема, покарання може сягнути позбавлення волі до 5 років. 

Під час Дня незалежності у Варшаві пройде кілька масштабних заходів, найбільшим з яких, безумовно, є Марш незалежності. 

Що ще слід знати про святкування Дня незалежності у Польщі?

  • День незалежності в Польщі – це офіційний вихідний. А значить, слід підготуватися до того, що більшість магазинів будуть зачинені, а також не працюватимуть державні установи та школи. 

  • До Дня незалежності у Варшаві пройде Марш незалежності. Тим часом у Кракові  заплановані урочистості, такі як покладання квітів, свята меса, патріотична хода і церемонії перед Могилою невідомого солдата.