Затронет тысячи украинцев: в Польше приняли важный закон о телефонах в школах

Уже в эту пятницу Сейм Польши принял решение о запрете использования телефонов в начальных школах и детских садах. Новое правило вступит в силу уже с 1 сентября.

Под запрет в школах попали не только телефоны, но и любые устройства, позволяющие осуществлять связь, а также производить аудио- и видеозапись. Впрочем, для определенных ситуаций все же будут сделаны исключения, пишет InPoland.

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Как будет действовать запрет на телефоны в Польше?

Уже с 1 сентября 2026 года в школах Польши ученикам дошкольных учреждений и начальной школы будет запрещено пользоваться мобильными телефонами. Но несколько исключений все же предусмотрены. Первое касается ситуаций, когда учитель считает, что устройство необходимо для оценки или проведения урока.

Также телефон можно использовать, если ученику нужна срочная связь с родителями. Ожидается, что будет разрешено использование специального приложения на телефоне по соображениям здоровья – например, для контроля своего состояния. Но для этого нужно будет получить согласие директора школы.

Пользоваться гаджетами можно также в ситуациях, когда здоровью или жизни угрожает опасность.

Изменения в закон об образовании в Польше были приняты с поправками. Первая из них заключается в том, что директор школы должен предоставить ученику письменное обоснование, если отказывает ему в праве пользоваться телефоном по состоянию здоровья. Вторая же поправка распространяет запрет на использование телефонов не только на начальную школу, но и на детские сады и подготовительные классы.

Министр национального образования Польши Барбара Новацкая заявила, что цифровая гигиена в настоящее время – это необходимость. Впрочем, запрет для страны не будет новым – даже до вступления закона в силу уже более половины школ самостоятельно приняли подобные правила.