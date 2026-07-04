Під заборону в школах потрапили не тільки телефони, але й будь-які пристрої, що дозволяють зв'язок, аудіо– та відеозапис. Втім, винятки все ж зроблять для певних ситуацій, пише InPoland.

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Як працюватиме заборона на телефони у Польщі?

Вже з 1 вересня 2026 року у школах Польщі учням дошкільних закладів та початкової школи буде заборонено користуватися мобільними телефонами. Але кілька винятків все ж передбачені. Перший стосується ситуацій, коли вчитель вважає, що прилад потрібний для оцінювання, або ж проведення уроку.

Також телефон можна використати, якщо учню потрібний терміновий зв'язок з батьками. Очікується, що дозволятимуть використання спеціального застосунку на телефоні з міркувань здоров'я – наприклад, для контролю свого стану. Але для цього потрібно буде отримати згоду директора школи.

Користуватися гаджетами можна також в ситуаціях, коли здоров'ю чи життю загрожує небезпека.

Зміни до закону про освіту у Польщі ухвалили з поправками. Перша з них полягає в тому, що директор шкіл має надати письмове обґрунтування учневі, якщо відмовляє йому у праві користуватися телефоном з причин здоров'я. Друга ж поправка поширює заборону телефонів не тільки на початкову школу, але й на дитячі садочки та зерувки.

Міністерка національної освіти Польщі Барбара Новацька заявила, що цифрова гігієна наразі – це необхідність. Втім, заборона для країни не буде новою – навіть до впровадження закону вже понад половина шкіл самостійно ухвалила подібні правила.