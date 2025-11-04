На Мальдивах ввели неожиданный запрет для всех, рожденных после 2006 года
- Мальдивы запретили курение для всех, рожденных после 1 января 2007 года, включая туристов.
- Запрет распространяется на все формы табака, а за продажу несовершеннолетним предусмотрен штраф в 50 000 руфий.
Мальдивы совсем недавно ввели неожиданный запрет – всем, рожденным 1 января 2007 года или позже, теперь нельзя курить табак.
Мальдивы стали первой страной в мире, что ввела общенациональный запрет на табак для молодых людей – и в субботу Министерство здравоохранения архипелага объявило, что покупать, продавать и употреблять табак в стране отныне незаконно, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Что известно о запрете курения на Мальдивах?
Запрет на курение для всех, кто рожден после 2006 года еще в начале 2025 инициировал президент Мохамед Муиццу, а сам закон вступил в силу 1 ноября. Ожидается, что он "защитит общественное здоровье и будет способствовать формированию поколения, свободного от табака.
Согласно новому положению, лицам, рожденным 1 января 2007 года или позже, запрещено покупать, употреблять или получать продажу табачных изделий на Мальдивах,
– добавили в Министерстве здравоохранения страны.
Запрет распространяется на все формы табака, и розничные торговцы обязаны проверять возраст человека перед продажей. Кроме того, запрет состоит и на туристов страны, состоящей из 1191 крошечных коралловых островков, разбросанных вдоль экватора.
Министерство заявило, что будет сохраняться полный запрет на импорт, продажу, распространение и хранение электронных сигарет и вейпов – и он распространяется на всех лиц, независимо от возраста. А вот на торговцев, что продадут табачные изделия несовершеннолетнему лицу, ожидает штраф в размере 50 000 руфий, то есть 3200 долларов США, пишет The Guardian.
Подобный закон пытались ранее ввести и в Новой Зеландии – однако его отменили в ноябре 2023 года – менее чем через год после принятия.
