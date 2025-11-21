"Признак угнетения": европейская страна запретит исламские платки для школьниц

Министр Австрии заявил, что платок на 11-летней девочке "есть и остается признаком угнетения". Поэтому в стране планируют запрет на исламские платки в школах.

Государственный секретарь Австрии Йорг Ляйхтфрид раскрыл, что страна намерена запретить ношение платков девушкам в возрасте до 14 лет в школах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно За это поведение в самолете можно получить штраф в почти миллион гривен и запрет на полеты

Почему в Австрии запрещают исламские платки в школах?

Министр интеграции Австрии Клаудия Плакольм заявила 20 ноября о намерении запретить ношение исламских платков в школе детям до 14 лет.

Платок на 11-летней девочке есть и остается признаком угнетения. У девочек развивается чувство стыда, у них возникает искаженное восприятие собственного тела, нестабильное чувство собственного достоинства,

– сообщила она.

Новый запрет будет касаться классных комнат, детских и спортивных площадок во всех школах. Запрет планируют ввести в два этапа: сначала состоится информационно-просветительская кампания, чтобы дети, родители и руководство школ знали о правилах.

А вот уже с сентября следующего года за нарушение запрета можно будет получить штраф до 1000 евро, пишет Daily Mail. Ранее уже были попытки ввести подобные запреты, и в 2019 году их пришлось прекратить после того, как суд заявил, что это будет нарушать законы о религиозной свободе.

И в 2020 году конституционный суд Австрии заявил, что закон, который запрещал бы девушкам до 10 лет покрывать голову в школе, является дискриминационным. Также в суде считают, что существует риск, что закон будет затруднять доступ мусульманских девушек к образованию и приведет только к их исключению из общества.

Зато министр Австрии убеждена, что новый запрет будет успешным.

Каждая девушка в Австрии должна вырасти свободной, видимой и самостоятельной. И именно к этому мы делаем важный шаг сегодня,

– заявила она.

Напомним, что еще в 2017 году Австрия запретила ношение одежды, закрывающей лицо, во всех общественных местах. Закон Австрии о запрете на ношение хиджабов должен обеспечить "межличностную коммуникацию", что необходима для сосуществования в "демократическом, конституционном государстве". Поэтому закон распространяется на всех людей, проживающих в Австрии.

Какие еще новости из Австрии нужно знать?