"Ознака гноблення": європейська країна заборонить ісламські хустки для школярок

Міністр Австрії заявив, що хустка на 11-річній дівчинці "є і залишається ознакою гноблення". Тож у країні планують заборону на ісламські хустки у школах.

Державний секретар Австрії Йорг Ляйхтфрід розкрив, що країна має намір заборонити носіння хусток дівчатам віком до 14 років у школах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому в Австрії забороняють ісламські хустки у школах?

Міністерка інтеграції Австрії Клаудія Плакольм заявила 20 листопада про намір заборонити носіння ісламських хусток у школі дітям до 14 років.

Хустка на 11-річній дівчинці є і залишається ознакою гноблення. У дівчат розвивається почуття сорому, у них виникає спотворене сприйняття власного тіла, нестабільне почуття власної гідності,

– повідомила вона.

Нова заборона стосуватиметься класних кімнат, дитячих та спортивних майданчиків в усіх школах. Заборону планують запровадити у два етапи: спершу відбудеться інформаційно-просвітницька кампанія, аби діти, батьки та керівництво шкіл знали про правила.

А ось вже з вересня наступного року за порушення заборони можна буде отримати штраф до 1000 євро, пише Daily Mail. Раніше вже були спроби запровадити подібні заборони, та 2019 року їх довелося припинити після того, як суд заявив, що це порушуватиме закони про релігійну свободу.

І 2020 року конституційний суд Австрії заявив, що закон, який забороняв би дівчатам до 10 років покривати голову у школі, є дискримінаційним. Також у суді вважають, що існує ризик, що закон ускладнюватиме доступ мусульманських дівчат до освіти та призведе тільки до їхнього виключення з суспільства.

Натомість міністерка Австрії переконана, що нова заборона буде успішною.

Кожна дівчина в Австрії повинна вирости вільною, видимою та самостійною. І саме до цього ми робимо важливий крок сьогодні,

– заявила вона.

Нагадаємо, що ще 2017 року Австрія заборонила носіння одягу, що закриває обличчя, в усіх громадських місцях. Закон Австрії про заборону на носіння хіджабів має забезпечити "міжособистісну комунікацію", що необхідна для співіснування у "демократичній, конституційній державі". Тож закон поширюється на усіх людей, що проживають в Австрії.

