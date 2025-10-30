В Барселоне туристам запрещают ходить по пабам: за игнорирование – солидный штраф

Походы по пабам еще несколько дней назад были очень популярным типом экскурсии в Барселоне, однако отныне они полностью запрещены, независимо от времени дня или ночи.

Новый запрет на проведение, организацию или продвижение пабных походов утвердили 29 октября, и он распространяется на всю территорию Барселоны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Становится сильнее и накрывает новые страны: крупнейший в 2025 году ураган "Мелиса" продолжает бушевать

Почему в Барселоне запрещают походы по пабам?

Местные власти Барселоны убеждена, что запрет на походы пабами просто необходим для защиты прав жителей и их мирного сосуществования с туристами. Кроме того, новые правила будут способствовать защите общественного здоровья.

Обход пабов – это бизнес, который организует экскурсии с посещением ряда заведений, предлагающих алкогольные напитки со скидкой. Обычно это предполагает быстрое употребление одного или нескольких некачественных напитков перед тем, как отправиться к следующей остановке,

– поделился представитель городского совета Барселоны.

Такие походы считают "фактором риска" – они вызывают нарушение порядка в городе, создают дополнительную нагрузку на общественные пространства и потенциально приводят к криминальному поведению или нарушений правил дорожного движения.

Организаторам, которые решат нарушить запрет, грозят немалые штрафы – от 1500 до 3000 евро. Участники, впрочем, освобождены от штрафов за участие в походах, но могут получить наказание за другие нарушения – например распитие алкоголя на улице или создание беспорядка.

Новый закон будет действовать в течение четырех лет.

Будет ли работать запрет?

Ранее походы пабами уже запрещали в нескольких испанских районах – Сьютат-Велла и Л'Эшампле. И, по словам полиции, запрет там дал результат: за весь предыдущий год было выписано всего три штрафа, а количество беспорядка на улицах уменьшилось, пишет New York Post.

Пабные походы до сих пор были чрезвычайно популярным развлечением в Барселоне – некоторые из них длятся по 6 часов, а другие – до целых суток.

Каких еще штрафов следует остерегаться за рубежом?