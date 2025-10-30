У Барселоні туристам забороняють ходити пабами: за ігнорування – солідний штраф

Походи пабами ще кілька днів тому були дуже популярним типом екскурсії у Барселоні, проте відтепер вони повністю заборонені, незалежно від часу дня чи ночі.

Нову заборону на проведення, організацію чи просування пабних походів утвердили 29 жовтня, і вона поширюється на всю територію Барселони, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому у Барселоні забороняють походи пабами?

Місцева влада Барселони переконана, що заборона на походи пабами просто необідна для захисту прав мешканців та їхнього мирного співіснування з туристами. Окрім того, нові правила сприятимуть захисту громадського здоров'я.

Обхід пабів – це бізнес, який організовує екскурсії з відвідуванням низки закладів, що пропонують алкогольні напої зі знижкою. Зазвичай це передбачає швидке вживання одного або кількох неякісних напоїв перед тим, як вирушити до наступної зупинки,

– поділився речник міської ради Барселони.

Такі походи вважають "фактором ризику" – вони спричиняють порушення порядку у місті, створюють додаткове навантаження на громадські простори та потенційно призводять до кримінальної поведінки чи порушень правил дорожнього руху.

Організаторам, які вирішать порушити заборону, загрожують чималі штрафи – від 1500 до 3000 євро. Учасники, втім, звільнені від штрафів за участь у походах, але можуть отримати покарання за інші порушення – як-от розпивання алкоголю на вулиці чи створення безладу.

Новий закон діятиме протягом чотирьох років.

Чи працюватиме заборона?

Раніше походи пабами вже забороняли у кількох іспанських районах – Сьютат-Велла та Л'Ешампле. І, за словами поліції, заборона там дала результат: за весь попередній рік було виписано всього три штрафи, а кількість безладу на вулицях зменшилася, пише New York Post.

Пабні походи досі були надзвичайно популярною розвагою у Барселоні – деякі з них тривають по 6 годин, а інші – аж до цілої доби.

Яких ще штрафів слід остерігатися за кордоном?