У Барселоні туристам забороняють ходити пабами: за ігнорування – солідний штраф
- У Барселоні заборонили походи пабами, щоб зменшити кримінальну поведінку та захистити права мешканців.
- Організаторам порушень загрожують штрафи від 1500 до 3000 євро, а новий закон діятиме чотири роки.
Походи пабами ще кілька днів тому були дуже популярним типом екскурсії у Барселоні, проте відтепер вони повністю заборонені, незалежно від часу дня чи ночі.
Нову заборону на проведення, організацію чи просування пабних походів утвердили 29 жовтня, і вона поширюється на всю територію Барселони, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Чому у Барселоні забороняють походи пабами?
Місцева влада Барселони переконана, що заборона на походи пабами просто необідна для захисту прав мешканців та їхнього мирного співіснування з туристами. Окрім того, нові правила сприятимуть захисту громадського здоров'я.
Обхід пабів – це бізнес, який організовує екскурсії з відвідуванням низки закладів, що пропонують алкогольні напої зі знижкою. Зазвичай це передбачає швидке вживання одного або кількох неякісних напоїв перед тим, як вирушити до наступної зупинки,
– поділився речник міської ради Барселони.
Такі походи вважають "фактором ризику" – вони спричиняють порушення порядку у місті, створюють додаткове навантаження на громадські простори та потенційно призводять до кримінальної поведінки чи порушень правил дорожнього руху.
Організаторам, які вирішать порушити заборону, загрожують чималі штрафи – від 1500 до 3000 євро. Учасники, втім, звільнені від штрафів за участь у походах, але можуть отримати покарання за інші порушення – як-от розпивання алкоголю на вулиці чи створення безладу.
Новий закон діятиме протягом чотирьох років.
Чи працюватиме заборона?
Раніше походи пабами вже забороняли у кількох іспанських районах – Сьютат-Велла та Л'Ешампле. І, за словами поліції, заборона там дала результат: за весь попередній рік було виписано всього три штрафи, а кількість безладу на вулицях зменшилася, пише New York Post.
Пабні походи досі були надзвичайно популярною розвагою у Барселоні – деякі з них тривають по 6 годин, а інші – аж до цілої доби.
Яких ще штрафів слід остерігатися за кордоном?
- Греція запровадила нові правила для туристів – за вивезення камінців чи мушель з прибережних зон можна поплатитися чималеньким штрафом у 1000 євро.
- Тим часом штрафи за деяку поведінку у Португалії можуть сягати 35 тисяч гривень. Туристів попереджають, що заборонено забирати з собою візки з продуктових магазинів, шуміти, розпалювати вогонь та носіння купальника поза пляжем.