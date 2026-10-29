После трех лет строгого запрета на реке Янцзы результаты впечатляют: что сделали в Китае

Уже 5 лет назад Китай полностью запретил коммерческое рыболовство в бассейне реки Янцзы. И лишь за три года результаты стали очевидными: количество рыбы в реке не только увеличилось, но и расширилось видовое разнообразие.

Янцзы – самая длинная река в Азии, и на протяжении многих лет она страдала от чрезмерного вылова рыбы, загрязнения, строительства плотин и добычи полезных ископаемых, пишет IFLScience со ссылкой на исследование Китайской академии наук.

Как запрет на вылов рыбы изменил ситуацию на реке Янцзы?

В результате человеческой деятельности популяция огромного количества рыб в реке сократилась – а по меньшей мере 135 видов исчезли полностью. При этом в начале XXI века объемы вылова составляли лишь четверть от уровня первой половины XX века.

Уже в 2021 году власти ввели десятилетний запрет на коммерческое рыболовство в бассейне Янцзы. Реализация такой масштабной программы обошлась правительству страны более чем в 2,74 миллиарда долларов. Из эксплуатации были изъяты 111 тысяч лодок, а более 231 тысячи рыбаков были вынуждены искать себе другие способы заработка.

Недавно исследователи сравнили состояние популяций рыбы на 57 участках реки до введения запрета и в течение первых лет его действия. И только за первые 3 года биомасса больших видов рыб выросла более чем на 232%. Признаки восстановления удалось заметить даже у редких видов – в том числе у китайского чукучана и янцзыского осетра. Впрочем, плотины до сих пор мешают этим видам добираться до мест нереста.

Зафиксировали положительные изменения и в популяции бесплавниковой морской свиньи Янцзы, а это единственный пресноводный вид морских свиней в мире. Исследователи оценивают, что их численность увеличилась с 445 особей в 2017 году до 696 в 2022 году.

Мы остаемся осторожно оптимистичными в отношении того, что это краткосрочное восстановление биоразнообразия будет долгосрочным,

– отметили авторы исследования.

Однако возобновление промышленного промысла, по мнению ученых, может очень быстро свести на нет достигнутый прогресс. Для того чтобы восстановить состояние реки, необходимы длительные наблюдения.