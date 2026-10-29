Після трьох років суворої заборони на річці Янцзи результати вражають: що зробили в Китаї

Янцзи – це найдовша річка в Азії, і вже протягом років вона потерпала від надмірного вилову риби, забруднення, будівництва дамб та видобутку корисних копалин, пише IFLScience з посиланням на дослідження Китайської академії наук.

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Як заборона вилову риби змінила ситуацію на річці Янцзи?

Внаслідок людської діяльності популяція величезної кількості риб у річці скоротилася, а принаймні 135 видів зникли повністю. При цьому на початку XXI століття обсяги вилову становили тільки чверть від рівня першої половини XX століття.

Вже 2021 року міська влада запровадила заборону на десять років на комерційне рибальство у басейні Янцзи. Реалізація такої масштабної програми обійшлася уряду країни у понад 2,74 мільярда доларів. З експлуатації вилучили 111 тисяч човнів, а понад 231 тисяча рибалок були змушені шукати собі інші способи заробітку.

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Нещодавно дослідники порівняли стан популяцій риби на 57 ділянках річки до введення заборони та протягом перших років її дії. І лише за перші 3 роки біомаса великих видів риб зросла на понад 232%. А ознаки відновлення вдалося помітити навіть у рідкісних видів – зокрема у китайського чукучана та янцзиського осетра. Втім, греблі й досі заважають цим видам діставатися місць нересту.

Зафіксували позитивні зміни й у популяції безплавникової морської свині Янцзи, а це єдиний прісноводний вид морських свиней у світі. Дослідники оцінюють, що їхня чисельність збільшилася з 445 особин 2017 року до 696 у 2022 році.

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Ми залишаємося обережно оптимістичними щодо того, що це короткострокове відновлення біорізноманіття буде тривалим– зауважили автори дослідження.

Але відновлення промислового вилову, на думку науковців, може дуже швидко звести нанівець досягнутий прогрес. Для того, аби відновити стан річки, потрібні тривалі спостереження.