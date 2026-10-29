После трех лет строгого запрета на реке Янцзы результаты впечатляют: что сделали в Китае

Янцзы – самая длинная река в Азии, и на протяжении многих лет она страдала от чрезмерного вылова рыбы, загрязнения, строительства плотин и добычи полезных ископаемых, пишет IFLScience со ссылкой на исследование Китайской академии наук.

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Как запрет на вылов рыбы изменил ситуацию на реке Янцзы?

В результате человеческой деятельности популяция огромного количества рыб в реке сократилась – а по меньшей мере 135 видов исчезли полностью. При этом в начале XXI века объемы вылова составляли лишь четверть от уровня первой половины XX века.

Уже в 2021 году власти ввели десятилетний запрет на коммерческое рыболовство в бассейне Янцзы. Реализация такой масштабной программы обошлась правительству страны более чем в 2,74 миллиарда долларов. Из эксплуатации были изъяты 111 тысяч лодок, а более 231 тысячи рыбаков были вынуждены искать себе другие способы заработка.

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Недавно исследователи сравнили состояние популяций рыбы на 57 участках реки до введения запрета и в течение первых лет его действия. И только за первые 3 года биомасса больших видов рыб выросла более чем на 232%. Признаки восстановления удалось заметить даже у редких видов – в том числе у китайского чукучана и янцзыского осетра. Впрочем, плотины до сих пор мешают этим видам добираться до мест нереста.

Зафиксировали положительные изменения и в популяции бесплавниковой морской свиньи Янцзы, а это единственный пресноводный вид морских свиней в мире. Исследователи оценивают, что их численность увеличилась с 445 особей в 2017 году до 696 в 2022 году.

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Мы остаемся осторожно оптимистичными в отношении того, что это краткосрочное восстановление биоразнообразия будет долгосрочным– отметили авторы исследования.

Однако возобновление промышленного промысла, по мнению ученых, может очень быстро свести на нет достигнутый прогресс. Для того чтобы восстановить состояние реки, необходимы длительные наблюдения.