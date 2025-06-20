Никаких виз и видов на жительство: страны ЕС запретят въезд российским военным

Европейские страны решили не пропускать в Шенгенскую зону российских военных. Ожидается, что этот запрет останется в силе даже после окончания войны.

Такое решение утвердили министры внутренних дел европейских стран, которые граничат с Россией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Подробности решения о запрете на въезд оккупантов в ЕС

19 июня в Таллинне министры Балтии, Северных стран и Польши приняли решение запретить въезд в Шенгенскую зону гражданам России, которые принимали участие в агрессии против Украины.

Кроме того, на встрече присутствовали еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и представитель службы пограничной охраны Евросоюза Frontex.

Сотни тысяч российских граждан воевали против независимого европейского государства. Нам следует занять четкую позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне. Мы не будем давать им вид на жительство, мы не будем давать им визы, поскольку все эти люди, которые там убивали и уничтожали, представляют большую опасность для всех нас,

– сказал министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Ожидается, что этот запрет останется в силе и после завершения активных боевых действий.

К слову, недавно Испания ввела для россиян недавно Испания ввела для россиян транзитные визы. Теперь им надо будет делать визу даже для коротких пересадок в аэропортах, которые не предусматривают выезда из международной зоны.