В популярной стране запрещают продажу влажных салфеток: вот почему

В Великобритании приняли решение отказаться от одноразовых влажных салфеток, содержащих пластик в составе. Запрет коснется не только магазинов, но и онлайн-продаж.

Проблема с салфетками вовсе не нова – большинство привычных всем влажных салфеток содержат пластиковые волокна, и именно они придают ткани прочность. В то же время это приводит к тому, что спустя долгое время после использования салфетки все еще будут существовать, ведь разлагаются они годами, пишет Mindmegette.

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Почему Великобритания запрещает влажные салфетки?

Салфетки, привычные всем европейцам, на самом деле могут нанести немало вреда – они не просто долго разлагаются, но и могут забивать канализацию, попадать в реки и моря, если утилизировать их неправильно. Кроме того, производство салфеток сопровождается значительными выбросами парниковых газов.

Запрет вступит в силу в Великобритании постепенно. Уэльс первым распрощается с влажными салфетками – это произойдет уже 18 декабря 2026 года. После этого закон вступит в силу в Северной Ирландии и Англии в мае 2027 года. Последней присоединится Шотландия в августе 2027 года.

Под запрет в Великобритании попадут:

средства для снятия макияжа;

детские салфетки;

влажная туалетная бумага;

антибактериальные салфетки для рук;

средства личной гигиены;

бытовые салфетки для уборки.

Впрочем, это не означает, что все эти средства вдруг исчезнут с полок магазинов в Великобритании. Все салфетки, не содержащие пластика в составе, останутся на полках, а также многоразовые изделия. Сделали исключение и для медицинских изделий: при определенных условиях их смогут распространять больницы и аптеки.