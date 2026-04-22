Популярная столица хочет запретить открытие новых отелей: все из-за нашествия туристов
- Местные власти Афин рассматривают возможность запрета строительства новых отелей из-за чрезмерного наплыва туристов.
- В столице уже действуют ограничения на краткосрочную аренду, но власти считают необходимым установить более жесткие ограничения для защиты перенасыщенных районов города.
Жители Афин серьезно опасаются, что город превратится во "вторую Барселону" –и поэтому местное правительство уже думает над полным запретом строительства новых отелей.
В Афинах уже "заморозили" краткосрочную аренду в центре столицы – но после этого шага в городских властях начали дискутировать о даже более жёстких ограничениях, пишет Euronews.
Почему в Афинах хотят запретить строительство отелей?
В столице Греции уже действует несколько запретов по краткосрочной аренде – но даже с ними местные жители чувствуют давление туризма на повседневную жизнь. И мэр города Харис Дукас заявил, что Афинам нужно еще "посмотреть, нужны ли нам еще отели, сколько, и где именно".
Мы не должны стать Барселоной. Мы должны понимать, что есть перенасыщенные районы, которые не могут позволить себе новые места: будь то краткосрочная аренда, или нет. Выступая на мероприятиях по всему миру, мы видим, что ограничения устанавливаются не только на краткосрочную аренду, но и на отели; в определенных "насыщенных" районах,
– поделился он.
Сейчас в Афинах уже насчитывается примерно 68 934 гостиничных места – и из них аж 35 000 расположены в районе широкого центра столицы. Выросло и количество меблированных комнат и квартир под долгосрочную аренду – сейчас их в столице более 1200. Даже представители гостиничной отрасли признают, что количество отелей за последние годы серьезно возросло, и это ставит вопрос устойчивого развития всей отрасли.
Многие города в Европе уже прибегли к запрету на выдачу новых лицензий на отели – в частности, такие уже действуют в Барселоне и Амстердаме.
Между тем отельеры столицы призывают к созданию конкретного плана. Сейчас Афины являются самым популярным городом во всей Греции, а количество иностранных туристов в прошлом году достигло 12 миллионов. В то же время только в 2024 году количество туристов было значительно меньше и достигло лишь 7 миллионов.
