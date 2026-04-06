Никогда не делайте это на Пасхальный понедельник в Польше: выпишут штраф
- В Польше на Пасхальный понедельник обливание водой на улицах может привести к штрафу от 20 до 500 злотых.
- Штрафы могут достигать до 5000 злотых, а за повреждение имущества предусмотрена гражданская ответственность.
В этом году Пасхальный понедельник, который также называют "мокрым", или "обливным", приходится на 6 апреля. И несмотря на то, что второй день Пасхи связан со многими традициями, соблюдение нескольких может обернуться неприятным штрафом.
В Польше есть немало обычаев, связанных с Пасхой в целом, и с понедельником в частности, пишет InPoland. И в полиции страны также традиционно напомнили о последствиях, которые можно получить за обливание людей водой на улицах.
Интересно Необычно, но красиво: как празднуют Пасху в Польше
Можно ли обливать людей в Польше в Пасхальный понедельник?
Обливание людей водой на улице – это давняя традиция, связана с Пасхой. Люди верят, что вода в этот день становится целебной и оздоравливает людей, но далеко не всем хочется участвовать в подобных обычаях. Поэтому во многих случаях обливание водой прохожих может не просто их оскорбить, но и привести к неприятному штрафу.
Если обливание переходит границу приличия, или нарушает телесную неприкосновенность других людей, оно может быстро превратиться в правонарушение. Поэтому, в Польше существуют штрафы за обливание водой, и цена за это действие немалая:
- обливание прохожих – от 20 до 500 злотых;
- заливка водой велосипедиста или транспортных средств во время движения – до 500 злотых;
- заливка водой квартир, домов, общественного транспорта – до 500 злотых.
Впрочем, теоретически штраф может достичь даже 5000 злотых, пишет Gazeta Prawna.
Кроме того, даже непреднамеренное повреждение чужого имущества – телефона или одежды – может привести не только к штрафу, но и к гражданской ответственности и необходимости выплачивать дополнительную компенсацию.
Если же правонарушения совершают несовершеннолетние, к ответственности привлекут их законных опекунов. Но лица старше 17 лет подвергаются тем же наказаниям, что и совершеннолетние.
Что еще следует знать украинцам в Польше?
Польша планирует отменить безвизовый режим для граждан трех стран – и вот кто попал в этот список.
Украинцы в Польше уже могут получить карту CUKR, что предоставит легальную возможность жить в стране в течение трех лет и работать. Впрочем, для этого нужно соблюсти несколько условий.