Большинство не дотягивает до этой планки: сколько надо зарабатывать, чтобы выжить в Чехии

Для того, чтобы жить в Чехии, нужно достаточно хорошо зарабатывать. А особенно, если есть необходимость арендовать жилье.

По подсчетам экспертов, большинство рабочих, в том числе и украинцев, не зарабатывают в Чехии достаточно для комфортной жизни. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.

Смотрите также Июнь будет решающим: для украинских беженцев в ЕС сделали важное заявление о статусе для украинских беженцев

Сколько нужно зарабатывать в Чехии

Согласно подсчетам Платформы за минимальную достойную зарплату, человек, работающий полный рабочий день, должен получать как минимум 45 865 крон "брутто" ежемесячно каждый месяц.

В крупных городах, таких как Прага и Брно, этот предел еще выше – более 53 953 крон.

Эксперты отметили, что это исключительно о базовом комфорте и минимальной стабильности. Такие суммы получились, если ориентироваться на 8 категорий базовых расходов:

Еда – 8 199 крон (в Праге – более 8 400 крон);

Жилье – 14 373 крон (в Праге и Брно – более 20 000 крон);

Транспорт, связь, гигиена гигиена;

Образование и досуг для детей;

Накопления – на непредвиденные расходы, медицинские нужды, болезни.

При этом статистические данные показывают, что медианная зарплата в Чехии в 2024 году составляла 40 709 крон брутто. То есть значительно меньше, чем нужно для жизни на базовом уровне.

А если посчитать отдельно женщин, то они зарабатывают еще меньше – в среднем 36 461 крону в месяц.

Самые низкие зарплаты в сфере обслуживания, торговли, ухода или уборки. То есть там, где сейчас часто работают украинки.

Обратите внимание. Недавно в Чехии изменили правила отпусков, связанных с важными жизненными ситуациями.