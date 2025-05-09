Большинство не дотягивает до этой планки: сколько надо зарабатывать, чтобы выжить в Чехии
Для того, чтобы жить в Чехии, нужно достаточно хорошо зарабатывать. А особенно, если есть необходимость арендовать жилье.
По подсчетам экспертов, большинство рабочих, в том числе и украинцев, не зарабатывают в Чехии достаточно для комфортной жизни. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.
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Сколько нужно зарабатывать в Чехии
Согласно подсчетам Платформы за минимальную достойную зарплату, человек, работающий полный рабочий день, должен получать как минимум 45 865 крон "брутто" ежемесячно каждый месяц.
В крупных городах, таких как Прага и Брно, этот предел еще выше – более 53 953 крон.
Эксперты отметили, что это исключительно о базовом комфорте и минимальной стабильности. Такие суммы получились, если ориентироваться на 8 категорий базовых расходов:
- Еда – 8 199 крон (в Праге – более 8 400 крон);
- Жилье – 14 373 крон (в Праге и Брно – более 20 000 крон);
- Транспорт, связь, гигиена гигиена;
- Образование и досуг для детей;
- Накопления – на непредвиденные расходы, медицинские нужды, болезни.
При этом статистические данные показывают, что медианная зарплата в Чехии в 2024 году составляла 40 709 крон брутто. То есть значительно меньше, чем нужно для жизни на базовом уровне.
А если посчитать отдельно женщин, то они зарабатывают еще меньше – в среднем 36 461 крону в месяц.
Самые низкие зарплаты в сфере обслуживания, торговли, ухода или уборки. То есть там, где сейчас часто работают украинки.
Обратите внимание. Недавно в Чехии изменили правила отпусков, связанных с важными жизненными ситуациями.