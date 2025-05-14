Работают, но денег не имеют: в каких регионах Чехии самые низкие зарплаты
- В Чехии растет "работающая бедность" – люди работают, но не могут покрыть базовые потребности из-за низких зарплат.
- Меньше всего зарабатывают технические работники, работники сферы услуг, сельского хозяйства и неквалифицированные рабочие.
Эксперты заявили о росте так называемой "работающей бедности" среди жителей Чехии. То есть люди ходят на работу, однако заработанного все равно не хватает на базовые потребности.
Конечно, зарплата зависит от профессии, образования и обязанностей. Однако также имеет значение, в каком регионе работает человек. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на чешское экономическое издание Měšec.
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Где в Чехии самые низкие зарплаты
Согласно подсчетам Платформы за минимальную достойную зарплату, меньше всего за месяц в среднем зарабатывают жители Карловарского, Мораво-Силезского, Злинского и Оломоуцкого края.
Например, в Карловарском крае медианная месячная зарплата составляет лишь 43 869 крон в госсекторе и 35 439 в частном.
В Оломоуцком, Злинском, Мораво-Силезском краях большинство зарплат тоже ниже 45 тысяч.
Меньше всего зарабатывают работники сферы услуг, обслуживания, сельского хозяйства, неквалифицированные рабочие и большинство технических работников.
В то же время интересно, что госслужащие в регионах, как вот учителя, медики и полицейские, получают чуть больше крон, чем их коллеги в частном секторе.
Зарплаты в регионах: слева – частный сектор, справа – государственный / Скриншот
Больше всего можно заработать в Праге – там медианная месячная зарплата достигает 51 734 крон. В то же время и расходы в столице самые высокие – чего только стоит аренда квартиры.
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