Работают, но денег не имеют: в каких регионах Чехии самые низкие зарплаты

Эксперты заявили о росте так называемой "работающей бедности" среди жителей Чехии. То есть люди ходят на работу, однако заработанного все равно не хватает на базовые потребности.

Конечно, зарплата зависит от профессии, образования и обязанностей. Однако также имеет значение, в каком регионе работает человек. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на чешское экономическое издание Měšec.

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Где в Чехии самые низкие зарплаты

Согласно подсчетам Платформы за минимальную достойную зарплату, меньше всего за месяц в среднем зарабатывают жители Карловарского, Мораво-Силезского, Злинского и Оломоуцкого края.

Например, в Карловарском крае медианная месячная зарплата составляет лишь 43 869 крон в госсекторе и 35 439 в частном.

В Оломоуцком, Злинском, Мораво-Силезском краях большинство зарплат тоже ниже 45 тысяч.

Меньше всего зарабатывают работники сферы услуг, обслуживания, сельского хозяйства, неквалифицированные рабочие и большинство технических работников.

В то же время интересно, что госслужащие в регионах, как вот учителя, медики и полицейские, получают чуть больше крон, чем их коллеги в частном секторе.



Зарплаты в регионах: слева – частный сектор, справа – государственный / Скриншот

Больше всего можно заработать в Праге – там медианная месячная зарплата достигает 51 734 крон. В то же время и расходы в столице самые высокие – чего только стоит аренда квартиры.

Ранее мы писали о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы выжить в Чехии.