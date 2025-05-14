Звісно, зарплата залежить від професії, освіти та обов'язків. Однак також має значення, у якому регіоні працює людина. Про це пише 24 Канал, посилаючись на чеське економічне видання Měšec.

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Де у Чехії найнижчі зарплати

Згідно з підрахунками Платформи за мінімальну гідну зарплату, найменше за місяць в середньому заробляють жителі Карловарського, Мораво-Сілезького, Злінського та Оломоуцького краю.

Наприклад, у Карловарському краї медіанна місячна зарплата становить лише 43 869 крон у держсекторі та 35 439 у приватному.

В Оломоуцькому, Злінському, Мораво-Сілезькому краях більшість зарплат теж нижчі за 45 тисяч.

Найменше заробляють працівники сфери послуг, обслуговування, сільського господарства, некваліфіковані робітники та більшість технічних працівників.

Водночас цікаво, що держслужбовці у регіонах, як от вчителі, медики та поліцейські, отримують трохи більше крон, ніж їхні колеги в приватному секторі.



Зарплати в регіонах: ліворуч – приватний сектор, праворуч – державний / Скриншот

Найбільше можна заробити у Празі – там медіанна місячна зарплата сягає 51 734 крон. Водночас і витрати у столиці найвищі – чого лише вартує оренда квартири.

Раніше ми писали про те, скільки потрібно заробляти, щоб вижити в Чехії.