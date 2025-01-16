Для тех, кто уехал: Украина внедряет за рубежом "центры единства"
Украина хочет сохранить связь со своей общиной, которая выехала из страны. Президент анонсировал, что вскоре за рубежом появятся центры поддержки украинцев.
"Центры единства" создадут в странах, где много украинцев. В частности в Польше и Германии. Об этом Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции в Варшаве 15 января, сообщает 24 Канал.
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За рубежом будут работать unity hubs
Владимир Зеленский сообщил, что уже обсудил поддержку наших граждан, которые находятся в Польше, со своим польским коллегой Анджеем Дудой.
Сегодня говорили о наших людях здесь, в Польше. О поддержке для них от Польши, о сохранении связей украинской общины и украинского государства... И мы начинаем работу центров поддержки украинцев за рубежом – unity hubs. Такие центры единства будут и в Польше, будут и в Германии, и в других странах, где есть наши люди,
– сообщил Зеленский.
Президент пока не уточнил, чем именно будут заниматься "центры единства". Попутно он поблагодарил Польшу за уважение и внимание к Украине и украинцам.
- Отметим, что по состоянию на 30 ноября в странах ЕС было зарегистрировано 4,23 миллиона украинцев со статусом временной защиты. Больше всего наших беженцев в Германии, Польше и Чехии.
- Ранее глава Министерства национального единства Алексей Чернышев заявил, что в целом за рубежом находятся до 30 миллионов украинцев. Включая тех, которые находились там еще до начала полномасштабного вторжения России.