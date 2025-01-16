УКР РУС
16 января 2025, 10:22
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Для тех, кто уехал: Украина внедряет за рубежом "центры единства"

Анастасия Кушпит

Украина хочет сохранить связь со своей общиной, которая выехала из страны. Президент анонсировал, что вскоре за рубежом появятся центры поддержки украинцев.

"Центры единства" создадут в странах, где много украинцев. В частности в Польше и Германии. Об этом Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции в Варшаве 15 января, сообщает 24 Канал.

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За рубежом будут работать unity hubs

Владимир Зеленский сообщил, что уже обсудил поддержку наших граждан, которые находятся в Польше, со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Сегодня говорили о наших людях здесь, в Польше. О поддержке для них от Польши, о сохранении связей украинской общины и украинского государства... И мы начинаем работу центров поддержки украинцев за рубежом – unity hubs. Такие центры единства будут и в Польше, будут и в Германии, и в других странах, где есть наши люди,
– сообщил Зеленский.

Президент пока не уточнил, чем именно будут заниматься "центры единства". Попутно он поблагодарил Польшу за уважение и внимание к Украине и украинцам.

  • Отметим, что по состоянию на 30 ноября в странах ЕС было зарегистрировано 4,23 миллиона украинцев со статусом временной защиты. Больше всего наших беженцев в Германии, Польше и Чехии.
  • Ранее глава Министерства национального единства Алексей Чернышев заявил, что в целом за рубежом находятся до 30 миллионов украинцев. Включая тех, которые находились там еще до начала полномасштабного вторжения России.