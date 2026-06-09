На Кубе произошло самое сильное землетрясение за 150 лет: всколыхнуло и Мексику, и штат Флорида

У северо-западного побережья Кубы 8 июня произошло исторически сильное землетрясение магнитудой 6,1. Подземные толчки ощутили также в Мексике и американском штате Флорида.

Об этом сообщил Reuters.

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Какие особенности и последствия землетрясения на Кубе?

По приведенным данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 26 километров. Его эпицентр был примерно в 104 километрах к северо-западу от города Мантуа.

Землетрясение на Кубе: смотрите видео

Один из сейсмологов службы назвал это землетрясение необычным для региона. По словам Пола Эрла, толчки произошли в пределах тектонической плиты и должны были бы быть более рассеянным и редким. Однако, подобных по силе толчков в радиусе 322 километров не фиксировали с 1880 года.

Местные зафиксировали подземные толчки: смотрите видео

Пока не сообщается о значительных разрушениях или погибших. Также Национальная метеорологическая служба США уточнила, что после землетрясения не объявляли предупреждения о цунами.

Местные рассказали, что напуганные кубинцы выбегали на улицу, ведь никогда раньше не переживали подобного.

Кроме Кубы, подземные толчки почувствовали в мексиканских штатах Юкатан и Кинтана-Роо, где активировали протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Напомним, что также 8 июня сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло на Филиппинах. Местные власти и соседняя Индонезия объявили угрозу цунами, которое все же добралось до берегов. В результате стихийного бедствия, вероятно, более 30 человек погибли и более 200 пострадали. Наибольшие разрушения зафиксировали в городе Генерал-Сантос.