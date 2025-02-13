Турция готовится к возможному цунами из-за землетрясений на Санторини

Мощное землетрясение в Эгейском море может вызвать цунами, которое дойдет до берегов Турции. Поэтому власти страны начали готовиться к развитию такого сценария.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) развернуло мобильные системы сирен в некоторых прибрежных районах Турции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Turkiye Today.

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Возможно ли цунами в Турции

На днях представители AFAD провели "Встречу по оценке сейсмической активности и рисков острова Санторини". После анализа потенциальных угроз они решили установить системы раннего предупреждения вдоль побережья Эгейского моря.

AFAD установило мобильные сирены в Измире, Айдини и Мугли, которые оповестят людей в случае угрозы цунами или иной опасности. В дополнение к сиренам, AFAD запустило систему оповещения через SMS.



Мобильная сирена в Измире / AA

По оценкам, землетрясение в Эгейском море магнитудой более 8 может спровоцировать цунами высотой от 3 до 5 метров вдоль береговой линии Турции. Однако пока трудно предсказать, будет ли такой сильный толчок.

На всякий случай власти Турции направили из офисов AFAD персонал и оборудование в Измир, Айдин и Муглу для поддержки усилий по готовности к чрезвычайным ситуациям.