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Закордон Жизнь за границей Турция готовится к возможному цунами из-за землетрясений на Санторини
13 февраля, 15:10
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Турция готовится к возможному цунами из-за землетрясений на Санторини

Анастасия Кушпит

Мощное землетрясение в Эгейском море может вызвать цунами, которое дойдет до берегов Турции. Поэтому власти страны начали готовиться к развитию такого сценария.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) развернуло мобильные системы сирен в некоторых прибрежных районах Турции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Turkiye Today.

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Возможно ли цунами в Турции

На днях представители AFAD провели "Встречу по оценке сейсмической активности и рисков острова Санторини". После анализа потенциальных угроз они решили установить системы раннего предупреждения вдоль побережья Эгейского моря.

AFAD установило мобильные сирены в Измире, Айдини и Мугли, которые оповестят людей в случае угрозы цунами или иной опасности. В дополнение к сиренам, AFAD запустило систему оповещения через SMS.


Мобильная сирена в Измире / AA

По оценкам, землетрясение в Эгейском море магнитудой более 8 может спровоцировать цунами высотой от 3 до 5 метров вдоль береговой линии Турции. Однако пока трудно предсказать, будет ли такой сильный толчок.

На всякий случай власти Турции направили из офисов AFAD персонал и оборудование в Измир, Айдин и Муглу для поддержки усилий по готовности к чрезвычайным ситуациям.

  • Отметим, что с 26 января в Эгейском море зарегистрировали около 12 000 землетрясений с магнитудой более 1.
  • Вечером 10 февраля на Санторине зафиксировали землетрясение магнитудой 5.3 – это был самый сильный за это время сейсмический толчок. Также перед этим, 7 февраля, там произошло землетрясение магнитудой 5.2.