На известном курорте произошло почти 100 землетрясений: власти готовят план на случай катастрофы

На популярном испанском курорте зафиксировали резкий рост сейсмической активности. Только за два дня там произошло более 80 подземных толчков.

Власти уже начали готовиться к возможному развитию чрезвычайного сценария. Об этом сообщает Daily Mirror.

Что известно о землетрясениях на острове?

Тенерифе является одним из самых известных туристических направлений в Европе. По данным местных служб, за короткий период здесь зафиксировали не менее 84 землетрясения, большинство из которых были слабыми, однако их количество вызвало беспокойство.

Специалисты связывают активность с вулканическими процессами в районе вулкана Тейде – самой высокой точки Испании. Именно он находится под постоянным наблюдением сейсмологов, ведь любое усиление подземных толчков может свидетельствовать о движении магмы.

Местные власти отмечают, что пока оснований для паники нет. В то же время правительство региона уже начало разрабатывать и обновлять планы реагирования на случай возможного извержения. Речь идет об эвакуационных маршрутах, координации служб и системе оповещения населения и туристов.

Сейчас ситуация находится под пристальным контролем, ведь Тенерифе ежегодно принимает миллионы туристов. Любые изменения в геологической активности могут повлиять не только на безопасность жителей, но и на туристическую отрасль.

Что следует знать о вероятном извержении на Тенерифе?