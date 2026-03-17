На известном курорте произошло почти 100 землетрясений: власти готовят план на случай катастрофы
- На испанском курорте Тенерифе за два дня зафиксировали 84 землетрясения, связанных с вулканическими процессами возле вулкана Тейде.
- Власти готовят план реагирования на возможное извержение, включая эвакуационные маршруты и систему оповещения, хотя оснований для паники нет.
На популярном испанском курорте зафиксировали резкий рост сейсмической активности. Только за два дня там произошло более 80 подземных толчков.
Власти уже начали готовиться к возможному развитию чрезвычайного сценария. Об этом сообщает Daily Mirror.
Что известно о землетрясениях на острове?
Тенерифе является одним из самых известных туристических направлений в Европе. По данным местных служб, за короткий период здесь зафиксировали не менее 84 землетрясения, большинство из которых были слабыми, однако их количество вызвало беспокойство.
Специалисты связывают активность с вулканическими процессами в районе вулкана Тейде – самой высокой точки Испании. Именно он находится под постоянным наблюдением сейсмологов, ведь любое усиление подземных толчков может свидетельствовать о движении магмы.
Местные власти отмечают, что пока оснований для паники нет. В то же время правительство региона уже начало разрабатывать и обновлять планы реагирования на случай возможного извержения. Речь идет об эвакуационных маршрутах, координации служб и системе оповещения населения и туристов.
Сейчас ситуация находится под пристальным контролем, ведь Тенерифе ежегодно принимает миллионы туристов. Любые изменения в геологической активности могут повлиять не только на безопасность жителей, но и на туристическую отрасль.
Что следует знать о вероятном извержении на Тенерифе?
Президент Кабильдо Роза Давила заявила, что рост сейсмической активности, вероятно, является результатом наращивания давления в гидротермальной системе из-за закачки газа, а не из-за движения магмы.
И та активность, что зафиксировали возле вулкана, отличается от поведения на Эль-Йеро и Ла-Пальме. А сама гора Тейде находится под усиленным вниманием еще и с момента, когда первую сейсмическую активность зафиксировали в 2016 году.
Впрочем, до февраля 2025 года ученые никогда еще не фиксировали такого длительного сигнала у горы – несмотря на то, что наблюдения продолжаются уже десятилетия.