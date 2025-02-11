Санторини продолжает содрогаться: остров всколыхнуло крупнейшее за это время землетрясение

Последние две недели греческий остров Санторини страдает от землетрясений разной силы. В понедельник вечером его всколыхнул самый сильный за это время сейсмический толчок.

10 февраля в 22:16 на Санторини зафиксировали землетрясение магнитудой 5.3. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Kathimerini.

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Какова ситуация на острове Санторини

Толчок с магнитудой 5.3 был самым сильным на острове за последнее время. Предыдущий самый сильный был в пятницу, с магнитудой 5.2.

К сожалению, сейчас Санторини продолжает трясти. Уже утром вторника, 11 февраля, между островами Аморгос и Санторини зафиксировали новые сильные толчки.

Геодинамический институт сообщил о новых землетрясениях магнитудой 4,5, 3,8, 4,3 и 4 с 8:00 до 10:00. После 10 утра произошло еще одно сильное землетрясение магнитудой 4,7, которое ощущалось и в Аттике.