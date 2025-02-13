Вслед за Санторини: из-за землетрясений Греция объявила чрезвычайное положение на втором острове

Землетрясения в юго-восточном регионе Эгейского моря продолжаются. Власти Греции объявили чрезвычайное положение на еще одном острове.

В среду, 12 февраля, Греция объявила чрезвычайное положение на острове Аморгос. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Почему на Аморгосе объявили чрезвычайное положение

Остров Аморгос расположен в Эгейском море неподалеку Санторини. В подводной зоне вблизи этих островов были зарегистрированы тысячи сейсмических толчков. Также они затронули острова Иос и Анафи.

Всего с 26 января было зарегистрировано около 12 000 землетрясений с магнитудой более 1.

Ученые выразили надежду, что сейсмические толчки ослабнут, но серия землетрясений магнитудой около 5 баллов вызвала серьезные беспокойства. Сейсмологи также отметили, что эпицентр землетрясений "неуклонно дрейфует" на север в направлении Аморгоса.

Поэтому власти решили объявить на этом острове чрезвычайное положение, что будет способствовать быстрому развертыванию ресурсов и экстренных служб.

Остров Аморгос: показываем на карте

Стоит отметить, что в регионе уже мобилизовали пожарные подразделения, полицию, береговую охрану и вооруженные силы. Однако преимущественно на Санторини, откуда уже эвакуировали более 11 000 человек.