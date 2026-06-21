Европа переживает жару: во Франции ввели "сухой закон" и закроют более 800 школ

Францию и некоторые другие страны Европы охватила жара. Из-за повышения температуры воздуха до +41 градуса в десятках департаментов страны запретили продажу алкоголя во время мероприятий.

Об этом 21 июня сообщило BBC.

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Какие ограничения ввели в Европе?

Франция

В воскресенье, 21 июня, самый высокий, красный уровень опасности объявлен в 35 из 96 департаментов страны. Синоптики прогнозируют, что 22 – 23 июня температура воздуха в отдельных регионах достигнет 39 – 41 градуса выше нуля.

Канцелярия премьер-министра Себастьяна Лекорню запретила алкоголь на официальных массовых мероприятиях. Под ограничение попал и национальный музыкальный фестиваль Fête de la Musique, который обычно собирает миллионы людей.

Правительство запретило предлагать алкоголь, чтобы снизить нагрузку на экстренные и медицинские службы, а также на больницы.

Из-за жаркой погоды также отменили часть железнодорожных рейсов и ввели особый режим работы коммунальных служб.

Министр национального образования Эдуард Жеффрей заявил, что в понедельник 845 учебных заведений не будут работать или будут принимать учащихся в минимальном режиме. Еще около 1 800 – отпустят учащихся в начале второй половины дня.

Кроме того, городские власти Парижа решили не закрывать парки и сады на ночь, чтобы люди могли найти прохладу. Их призывают избегать пребывания на солнце и пить больше воды.

Италия

В Reuters сообщили, что в ближайшие дни в Италии ожидается жара 36 – 37 градусов тепла.

На днях в Риме туристы стояли в очередях у Колизея под палящим солнцем и пытались охладиться в помещениях под руинами храма Клавдия. В то же время в северном городе Болонья люди спасались от жары у фонтана и в тени.

Испания

Королевская испанская футбольная федерация решила закрыть фан-зону с экранами на площади Пласа-де-Колон в Мадриде. Болельщики планировали там смотреть матч сборной Испании против Саудовской Аравии. При этом сама игра состоится на стадионе в Атланте, оборудованном кондиционерами.

Кстати, на погоду в Украине сейчас влияет циклон с северо-востока, который приносит более прохладный воздух и местами дожди с грозами. Но в некоторых регионах возможно повышение температуры воздуха с активным солнечным прогревом.