Дети теряли сознание прямо в классах: Францию накрыла ужасная смертоносная жара

Новая волна аномальной жары накрыла Европу. В частности, на юге Франции и в Италии из-за высокой температуры воздуха в школах дети теряют сознание.

Одна из таких ситуаций произошла в начальной школе Isle-Verte в городе Сустон. Она расположена недалеко от Байонны во французской части Страны Басков. Об этом пишет Il Sole 24 Ore.

Смотрите также Ждать ли аномальную жару выше +30, заморозки или же сильные дожди и грозы: интервью с Птухой о погоде в Украине в июне

Что известно о головокружении у школьников в Сустоне?

Там власти отменили дневные занятия – теперь уроки заканчиваются в 12:00. Это произошло после того, как дети в ней начали терять сознание и рвать из-за жары. Хотя на улице температура составляла 30 градусов, в коридорах учебного заведения она достигала аж 53 градуса. Причиной перегрева стала длинная стеклянная стена, которая проходит через все здание.

Здание было построено еще в 1980-х годах и практически не было приспособлено к сильной жаре, сейчас планируется его модернизация. Однако полноценная реконструкция школы, которую посещают около 350 детей, продлится минимум два года.

Во Франции действует второй по уровню серьезности уровень предупреждения о погоде для 17 департаментов, преимущественно на западе страны. По данным СМИ, семь человек уже стали жертвами аномальной жары, во многих городах страны были побиты исторические температурные рекорды.

Не лучше ситуация и в Италии. В провинции Реджо-Эмилия в Италии из-за жары стало плохо 13-летней школьнице. Это случилось средней школе города Монтеккйо-Эмилия, когда температура достигала 32 градусов. Девушке стало плохо прямо во время урока. Ей вызвали скорую. Это был не единичный случай – некоторые родители забрали детей домой после того, как те также почувствовали недомогание.

В школе многие классы выходят на солнечную сторону. Директор Мариакристина Грациоли объяснила, что часть оборудования устарела, а кондиционеров в классах нет. Она добавила, что в других школах уроки уже проводят в парках и зеленых зонах.

Напомним, что на этой неделе Европу накрыла аномальная жара из-за так называемого "теплового купола". Во многих странах побили температурные рекорды. В Великобритании температура в Лондоне достигла 35,1 градуса – это новый рекорд для мая. Предыдущий держался более 100 лет. Рекорды также зафиксировали в Ирландии, где температура поднялась до 28,8 градуса. Во Франции воздух прогрелся до 36 градусов – это самые жаркие майские дни за всю историю наблюдений.

Метеорологи отмечают, что температура в отдельных частях Европы сейчас на 10 – 15 градусов выше нормы для этого периода.