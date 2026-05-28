Зафиксировали необычно высокую температуру не только в Великобритании, но также и во Франции и Испании. Эксперты замечают, что случаи экстремальной жары уже не так редки, как прежде – а сам континент нагревается примерно вдвое быстрее, чем в среднем по миру, пишет The Washington Post.

Интересно Климатологи бьют тревогу: во Франции жара побила более 400 температурных рекордов

Что известно о волне жары над Европой?

Невероятная жара, пришедшая в Европу в этом году неожиданно рано, уже привела к первым жертвам – во Франции из-за высоких температур погибли уже по меньшей мере 7 человек. В городе Оссегори зафиксировали 36 градусов по Цельсию – а это самая высокая майская температура в стране за всю историю наблюдений.

Побили месячный рекорд также Англия и Уэльс – в понедельник в Лондоне температура достигла 35 градусов, чем побила предыдущий рекорд, что зафиксировали в 1944 году.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Большое количество смертей, вызванных жарой – это на самом деле утопление, ведь люди хотят охладиться в водоемах. Поэтому в Великобритании объявили специальное предупреждение о безопасности во время купания.

И высокие температуры замечают не только днем – ночи в Западной Европе также стали душными, а порой и опасными – в британском городе Кенли зафиксировали ночную температуру 22 градуса – и это также новый рекорд для региона.

А оценки тем временем показывают, что только 20% европейских домов имеют хотя бы какой-то вид кондиционера – и это делает Европу очень уязвимой к ночным высоким температурам, ведь весь регион полагается на то, что в течение ночи воздух немного остынет.

Что такое тепловой купол?

Это резкое повышение температуры над Европой вызвано явлением, известное как тепловой купол, или хребет высокого давления, расположенный над Пиренейским полуостровом и Западной Европой. Он приносит горячий воздух, опускается, из-за этого высыхает и еще больше нагревается.

Эта волна воздуха размывает облачный покров, позволяя солнцу практически "выпекать" ландшафт – и, подобно силовому полю в атмосфере, тепловой купол отклоняет все возможные дожди на север.

Такие купола появляются десятками в год – но из-за того, что фоновый климат становится все теплее, и без того неприятное событие достигает по-настоящему рекордных значений. Метеорологи предсказывают, что тепловой купол исчезнет уже позже на этой неделе, поэтому на выходных температура несколько спадет.

Как страны реагируют на аномальную жару?

Невероятно высокие температуры для многих стран Европы – это уже совсем не новинка. И, руководствуясь опытом 2025 года, Испания еще весной начала открывать специальные климатические укрытия – места, где люди могут переждать самую высокую температуру, посидеть, отдохнуть и выпить воды.

Только в Барселоне уже работает более 400 таких укрытий, и еще больше откроется по всей стране.