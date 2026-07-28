На Польшу надвигается новая волна аномальной жары: температура достигнет 40°C

Уже в начале августа в Польше ожидается возвращение невероятно жаркой погоды – и местами температура может подняться и до 40 градусов по Цельсию.

Августовская жара станет для Польши уже второй волной экстремальной температуры за лето, пишет RMF24 . Ожидается, что высокие температуры начнутся уже в среду, а пика достигнет примерно 3 – 5 августа.

Что известно о новой волне жары в Польше?

После невероятной жары, накрывшей Польшу в конце июня, июль оказался дождливым и прохладным, особенно на севере страны. Впрочем, уже в течение следующих 10 дней высокие температуры возвратятся.

Уже в четверг утром днем температура в большинстве регионов Польши, кроме севера и востока, достигнет 30 градусов, а иногда будет даже 36–38°C. А вот в пиковые дни ожидаемые 3 – 5 августа жары температура достигнет и 40 градусов.

Где еще ожидается жара?

Новая волна жары надвигается не только на Польшу, но и на всю Европу, и с мая станет уже четвертой. Непрерывный цикл высоких температур уже способствовал разжиганию смертельных пожаров на юге и западе Европы – сотням тысяч людей уже пришлось эвакуироваться из своих домов во Франции и Испании, а распространяющиеся возле Бордо и Мадрида лесные пожары все еще не могут обуздать.

Новый период жары уже начался в понедельник – а к среде в нескольких регионах континента температура может превысить 40 градусов Цельсия. Но несмотря на то, что температуры не будут столь рекордно высокими, как в июне, жара может оказаться значительно опаснее, ведь обострит и без того сложную ситуацию с пожарами.

Пожарная опасность распространяется не только на Францию и Испанию, но и на большую часть Пиренейского полуострова, некоторые части западных Балкан и северную Финляндию.