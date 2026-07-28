Серпнева спека стане для Польщі вже другою хвилею екстремальної температури за літо, пише RMF24. Очікується, що високі температури почнуться вже в середу, а піку сягнуть приблизно 3 – 5 серпня.

Що відомо про нову хвилю спеки у Польщі?

Після неймовірної спеки, що накрила Польщу наприкінці червня, липень видався дощовим та прохолодним, і особливо на півночі країни. Втім, вже протягом наступних 10 днів високі температури повернуться.

Вже в четвер вранці вдень температура у більшості регіонів Польщі, окрім півночі та сходу, сягне 30 градусів, а подекуди сягатиме навіть 36–38°C. А ось у пікові дні спеки, що очікуються 3 – 5 серпня, температура сягне й 40 градусів.

Де ще очікується спека?

Нова хвиля спеки насувається не лише на Польщу, але й на всю Європу, і з травня стане вже четвертою цьогоріч. Невпинний цикл високих температур вже сприяв розпаленню смертельних пожеж на півдні та заході Європи – сотням тисяч людей вже довелося евакуюватися зі своїх домівок у Франції та Іспанії, а лісові пожежі, що поширюються біля Бордо та Мадрида, все ще не можуть приборкати.

Новий період спеки вже розпочався в понеділок – а до середи в кількох регіонах континенту температура може перевищити 40 градусів за Цельсієм. Та попри те, що температури не будуть такими рекордно високими, як у червні, спека може виявитися значно небезпечнішою, адже загострить й без того складну ситуацію з пожежами.

Пожежна небезпека поширюється не лише на Францію й Іспанію, але також і на більшу частину Піренейського півострова, деякі частини західних Балкан та північну Фінляндію.