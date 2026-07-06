На Францию надвигается новая волна жары: температура поднимется до более чем 40°C

Во Франции едва закончилась одна волна жары, как на страну уже обрушилась следующая: 5 июля температура резко повысилась, и уже 7 департаментов объявили "оранжевый" уровень опасности.

По прогнозам французских синоптиков, температура в некоторых регионах страны достигнет +35…+37 °C, а местами может подняться и до 40 градусов, пишет Le Figaro.

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Что известно о новой волне жары во Франции?

Практически по всей Франции температура превысит 30 градусов по Цельсию – и прохладно останется только у побережья Ла-Манша. А вот на юго-востоке передышки от жары не будет даже ночью: температура будет держаться на уровне 21–24 градусов, а местами достигнет и 25.

После исключительной волны жары в июне температура снова постепенно повышается с каждым днем,

– заявили в Météo-France.

Но высокие температуры – это лишь половина беды. Они сопровождаются также сильным ветром, из-за чего возрастает и риск лесных пожаров. Поэтому метеорологи предупреждают о "очень высоком риске" возгораний в шести южных департаментах страны.

Эта волна жары обрушилась на Францию вскоре после аномально жаркого июня, который привел к повышению смертности по всей стране на 30%. В Парижском регионе этот показатель вообще достиг 62%.

Как во Франции реагируют на волну жары?

После окончания июньской жары партия "Зеленых" во Франции заявила о намерении вынести вотум недоверия правительству страны из-за того, как оно справилось с аномальными температурами.

Когда волна жары достигла своего пика, по всей Франции три дня подряд фиксировались самые высокие в истории температуры. В некоторых городах показания термометра поднялись выше 40 градусов – при этом страна не очень хорошо оснащена системами охлаждения или кондиционирования воздуха. Согласно данным опроса, две трети французов считают, что правительство проявило неэффективность во время климатического кризиса.