Аренда, продукты и не только: сколько надо зарабатывать украинцам в Испании для комфортной жизни

Испания входит в пятерку стран Европейского Союза по количеству беженцев из Украины. Несмотря на свой статус развитого государства с высоким уровнем жизни, страна сейчас борется со значительной инфляцией, которая заметно повлияла на цены в различных секторах.

24 Канал со ссылкой на Ukraine Pulse рассматривает основные расходы на проживание в Испании – жилье, продукты, транспорт и медицину. Узнайте, сколько денег надо для комфортной жизни в Испании в 2025-м.

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Жизнь в Испании: расходы

Аренда и коммунальные услуги

Аренда жилья является значительной расходной частью. Например, ежемесячная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Аликанте начинается от 700 евро. Кроме арендной платы, арендаторы также должны предусмотреть расходы на коммунальные услуги, которые обычно составляют от 100 до 150 евро.

Для заключения договора аренды потенциальные арендаторы должны предоставить трудовой договор, а также залог, эквивалентную арендной плате за один-два месяца. Для лиц без официального трудоустройства арендодатели могут предусмотреть авансовый платеж в размере от 6 до 9 месяцев. Кроме того, обязательным требованием для всех договоров аренды является страхование жилья.

Продукты и питание

Супругам нужно примерно от 300 до 400 евро, чтобы покрыть стоимость стандартной месячной продуктовой корзины.

Последние данные показывают, что цены на продукты первой необходимости в супермаркетах являются следующими:

хлеб: 0,5 – 1 евро;

мясо: 6 – 10 евро за килограмм;

молоко: 0,7 – 1,5 евро за литр;

оливковое масло: 4,70 евро;

яйца (12 штук): 2,20 евро;

рис: 1,50 евро за килограмм;

макароны: 0,80 – 1,30 евро;

помидоры: 2 евро за килограмм;

огурцы: 1,80 евро за килограмм;

бананы: 1,45 евро за килограмм.

Относительно расходов на питание вне дома, то типичный обед в обычном кафе стоит около 20 евро, тогда как ужин на двоих в ресторане среднего уровня составляет около 50 евро.



Какие расходы на питание в Испании / Unsplash

Медицина

Медицинское страхование в государственных клиниках является бесплатным для лиц, которые имеют SIP-карту. Зато семьи, которые обращаются в частные медицинские учреждения, могут рассчитывать на покрытие, рассчитанное на семью из трех человек, в размере от 70 до 180 евро в месяц.

Транспортные расходы

Стоимость проезда зависит от региона. Так, в Мадриде:

метро: 1,50 – 2,00 евро за поездку;

автобус: 1,50 евро;

безлимитный проездной: 20 – 60 евро в месяц;

такси: 1,14 евро за километр;

топливо: дизель – 1,4 евро за литр, бензин – 1,6 евро за литр.

Сколько надо зарабатывать для комфортной жизни

В Испании для поддержания комфортного уровня жизни одинокому человеку нужен ежемесячный доход минимум от 1 300 до 1 500 евро после уплаты налогов.

Для семей с ребенком финансовые потребности значительно выше, по оценкам, от 2 500 до 3 500 евро в месяц. Эти цифры могут меняться в зависимости от региона и образа жизни.