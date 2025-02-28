Ходить по суше трудно: у мужчины развились "морские ноги" из-за жизни на лайнерах

Мужчина Марио Сальседо прожил 25 лет на круизных лайнерах. Он уже давно не представляет своей жизни на суше.

Мужчина заявил, что это лучший образ жизни, который он мог для себя найти. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на DailyMail.

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Мужчина работает и живет на лайнерах

Совершив свой первый круиз в 1997 году, бизнесмен кубинского происхождения Марио Сальседо влюбился в морское плавание.

С тех пор он испытал несколько круизных линий, однако с 2000 года он почти непрерывно живет на кораблях компании Royal Caribbean, проводя на суше лишь несколько дней в году (если не учитывать паузу во время пандемии COVID-19, когда мужчине пришлось жить на суше аж 15 месяцев).

Бизнесмен отметил, что сейчас ему легче жить в море, чем на суше. Также у него развились так называемые "морские ноги" – он привык к легкому покачиванию корабля, поэтому шаги по твердой земле его дезориентируют.

5 января 2025 года Марио совершил свой 1000-й круиз, отправившись из Майами в Панаму и южные Карибские острова.



Мужчина наслаждается жизнью на лайнерах / allthinsecruise.com

На финансирование такой жизни ежегодно идут сотни тысяч долларов

Господин Сальседо рассказал, что тратит на круизы около 101 000 долларов США в год. Он финансирует свой образ жизни с помощью управления инвестициями.

По его словам, около 5 часов в день он работает, а остальное время "развлекается".

Мужчина получил славу и расположение среди экипажа лайнеров Royal Caribbean. На некоторых кораблях для него даже создали временные офисы.