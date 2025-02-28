Мужчина заявил, что это лучший образ жизни, который он мог для себя найти. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на DailyMail.

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Мужчина работает и живет на лайнерах

Совершив свой первый круиз в 1997 году, бизнесмен кубинского происхождения Марио Сальседо влюбился в морское плавание.

С тех пор он испытал несколько круизных линий, однако с 2000 года он почти непрерывно живет на кораблях компании Royal Caribbean, проводя на суше лишь несколько дней в году (если не учитывать паузу во время пандемии COVID-19, когда мужчине пришлось жить на суше аж 15 месяцев).

Бизнесмен отметил, что сейчас ему легче жить в море, чем на суше. Также у него развились так называемые "морские ноги" – он привык к легкому покачиванию корабля, поэтому шаги по твердой земле его дезориентируют.

5 января 2025 года Марио совершил свой 1000-й круиз, отправившись из Майами в Панаму и южные Карибские острова.



Мужчина наслаждается жизнью на лайнерах / allthinsecruise.com

На финансирование такой жизни ежегодно идут сотни тысяч долларов

Господин Сальседо рассказал, что тратит на круизы около 101 000 долларов США в год. Он финансирует свой образ жизни с помощью управления инвестициями.

По его словам, около 5 часов в день он работает, а остальное время "развлекается".

Мужчина получил славу и расположение среди экипажа лайнеров Royal Caribbean. На некоторых кораблях для него даже создали временные офисы.