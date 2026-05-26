"Очень дорого": украинцы рассказали о неожиданных минусах жизни в Австралии
Пара украинцев, живущих в Австралии, поделились несколькими неожиданными недостатками этой большой и отдаленной страны.
Австралия поражает туристов невероятной флорой и фауной – но жизнь там не такая сказочная, как может показаться. И украинцы, живущие там уже длительное время, заметили определенные недостатки, сообщает australia.in.ukra.
Какие есть минусы жизни в Австралии?
Высокая стоимость жизни
Независимо от того, или вы турист, или переезжаете в Австралию, жить там довольно дорого. Например, в среднем одному человеку в месяц нужно 1132 доллара, и это не учитывая стоимость аренды. А она в стране также недешевая и стартует от 1235 евро в месяц за однокомнатную квартиру за пределами центра города, пишет Numbeo.
Большие расстояния
Между городами в Австралии расстояния немалые – а качество дорог не самое лучшее. Из-за наводнения или пожара дорога может исчезать совсем.
Нам только в столицу нашего штата нужно ехать 2000 километров. А в столицу Австралии – почти 4 тысячи,
– поделилась украинка.
Стоимость жилья
Блогерша поделилась, что жилье в Австралии не только дорогое – его также очень мало, и ощущается общий кризис жилищного фонда.
Легализация
Переехать в Австралию украинцам сейчас, по словам блогеров, совсем непросто. Это возможно, но сам процесс очень затяжной и сложный.
Что еще нужно знать о жизни в Австралии?
Цены в Австралии кажутся заоблачно высокими не только для украинцев, но и для австралийцев. 34-летний Джон Уилкинсон оставил свой родной город на континенте после того, как понял, что мечта о собственной жизни остается недостижимой. И даже стоимость базовых продуктов изрядно удивляет: например, за обычный ананас нужно отдать 10 австралийских долларов.
Кроме того, удаленность Австралии от других стран часто мешает путешествиям – многие постоянно откладывают их на потом.