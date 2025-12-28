Воняет на улицах и много бюрократии: украинка раскритиковала популярную страну

Украинка, живущая в Бельгии, поделилась неожиданными минусами, с которыми ей пришлось столкнуться в этой стране.

В Бельгию украинцы часто ездят и на отдых, и на заработки. Впрочем, не обошлось здесь и без недостатков, сообщает 24 Канал со ссылкой на manucuremons.

Какие есть недостатки жизни в Бельгии?

Бюрократия

Украинка поделилась, что уже семь месяцев в стране не может полностью собрать документы для того, чтобы выйти замуж. Кроме того, государственный работник может побояться брать на себя ответственность о выдаче документа, если вы будете выдаваться ему "сомнительными" – и он будет отправлять вас в другие инстанции.

Поэтому украинка советует для больших дел сразу же нанимать юриста.

Маленькие города

По сравнению с Украиной в Бельгии очень маленькие города и узкие улочки, и для пешеходов часто вообще нет места. Особенно часто такое случается на окраине города или за городом.

Плохой запах

Об этом недостатке украинке не приходилось слышать ни разу, пока она не переехала в Бельгию. В сезон, когда в стране подпитывают поля, запах стоит очень неприятный.

Кроме того, плохо может пахнуть в и центре города – особенно утром в субботу или воскресенье, когда еще не успели убрать: люди в Бельгии очень любят пить пиво, и запахи остаются.

