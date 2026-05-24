Болезнь ребенка становится проблемой: украинка ошеломила рассказом о Дании

Дания годами входит в рейтинги самых счастливых стран мира и часто ассоциируется с комфортом, балансом между работой и личной жизнью и сильной социальной системой. Однако украинка Юлия Падневич, которая сейчас учится в Дании и воспитывает сына, говорит: после переезда реальность оказалась значительно сложнее, чем она ожидала.

О своем опыте девушка рассказала в инстаграме. По словам Юлии, самым большим шоком для нее стала система отношения к пропускам из-за болезни ребенка.

Она объясняет: хотя Дания активно говорит о заботе о семье и комфортной жизни, на практике родители часто оказываются под сильным давлением.

Как в Дании относятся к пропускам школы?

Украинка рассказала, что в датских учебных заведениях очень строго относятся к посещаемости. Частые пропуски могут влиять на успеваемость и даже создавать проблемы для студента.

Когда я только переехала сюда, мне казалось, что здесь все построено вокруг баланса и поддержки семьи. Но реальность оказалась другой,

– поделилась Юлия.

По ее словам, если ребенок часто болеет, это автоматически начинает влиять не только на обучение, но и на общую стабильность жизни семьи. Отдельно украинка обратила внимание на систему работы для родителей. Она объясняет, что работникам фактически разрешено взять только один-два дня выходных из-за болезни ребенка.

После этого система будто заставляет родителей самостоятельно искать выход из ситуации. Именно поэтому, по словам блогера, многие семьи в Дании вынуждены вести детей в садик даже с кашлем или насморком.

"Иногда утром ребенку дают парацетамол просто для того, чтобы он выдержал день в саду", – рассказала Юлия.

Она отмечает: проблема не в равнодушии родителей, а в постоянном страхе потерять репутацию "надежного" работника или студента.

Что говорят украинцы?

Ее история вызвала оживленное обсуждение среди украинцев за рубежом. В комментариях многие пользователи отметили, что с похожими трудностями сталкиваются и в других европейских странах, где высокие социальные стандарты сочетаются с жесткой дисциплиной и требованиями к работникам.

Интересно! Несмотря на это ранее мы писали, что Копенгаген стал лидером рейтинга Happy City Index 2026 благодаря высокому уровню безопасности, удобному общественному транспорту и низкому уровню ежедневного стресса.