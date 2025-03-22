Тихие часы в Германии: когда и что нельзя делать

В Германии существует такое правило, как "тихие часы" – в этот период запрещено создавать громкий шум. За нарушение этого правила можно получить штраф.

Тихие часы (Ruhezeiten) – важное правило в Германии, которое ввели для поддержания спокойствия и гармонии жителей. Об этом пишет 24 Канал.

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Когда действуют тихие часы в Германии

Стандартные часы тишины могут варьироваться в зависимости от федеральной земли, но в целом они действуют 22:00 до 6:00 или 7:00 утра. В частности из-за этого правила в некоторых старых многоквартирных домах запрещено принимать душ ночью или сливать воду в туалете, потому что это слышат соседи.

Кроме этого, в некоторых городах Германии есть особенно тихие районы, где ограничен даже дневной шум. Преимущественно ограничения вводят в период 13:00 – 15:00.

Также запрещено шуметь и шуметь в воскресенье и праздничные дни, поскольку они считаются днями отдыха.



В Германии нужно уважать время отдыха / Pexels

В дополнение в некоторых городах есть специальные зоны тишины (например, возле больниц или монастырей), где шум ограничивают еще строже.

Что запрещено во время тихих часов

Громкая музыка, пение, вечеринки, шумные разговоры на балконе или во дворе;

Ремонтные работы или использование газонокосилок, пил и другого строительного оборудования;

Громкое передвижение по квартире (например, бег, прыжки, перетаскивание мебели)l

Использование громкой бытовой техники, как вот стиральные машины, пылесосы и тому подобное.

Если громкий человек игнорирует замечания соседей о нарушении тишины, то они имеют право обратиться к руководителям дома или даже полиции.

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