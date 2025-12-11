Украинцев обвиняют во всех проблемах: украинка рассказала, почему уехала из популярной страны

Украинка, которая два года прожила в Германии, решила покинуть ее в пользу солнечной Испании.

Украинка Полина после двух лет в Германии раскрыла недостатки этой страны и рассказала, почему решила переехать из нее, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.

Почему украинка решила уехать из Германии?

Первым недостатком Германии для украинки стала погода.

Я как метеозависимая просто не могу жить в постоянной серости и дождях. Постоянные депрессивные настроения, мы платили большие деньги за аренду и хотели вырваться в другую страну в тепло,

– поделилась украинка.

А поездки за границу из Германии каждый раз обходились достаточно дорого. Кроме того, в регионе, где жила украинка, ветры были такие сильные, что за два года у нее сломались 7 зонтиков.

Второй большой недостаток – это медицина. Несмотря на то, что и украинка, и ее муж имели недешевое медицинское страхование, попасть к врачам было очень сложно, и даже когда это удавалось, обычно это были случаи, что не покрывало страхование. А значит, приходилось платить дополнительно.

Кроме того, проблемы есть и с походами к ветеринару: немецкие друзья украинки должны были ехать за границу, чтобы сделать операцию собаке, ведь так получалось дешевле и быстрее.

Украинка заметила также, что за последние полгода ее жизни в Германии отношение к украинцам начало значительно ухудшаться.

Я столкнулась с ненавистью к украинцам и обвинениями нас во всех проблемах – поднятии цен на все и что мы живем на их налоги. Мы оба с мужем сами работаем, но к нам сразу плохо относятся просто потому что мы украинцы,

– рассказала девушка.

