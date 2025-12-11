Українців звинувачують в усіх проблемах: українка розповіла, чому поїхала з популярної країни
- Українка Поліна вирішила покинути Німеччину через погану погоду, дорогі подорожі та проблеми з медичною системою.
- Вона також зазначила погіршення ставлення до українців в Німеччині, із звинуваченнями у підвищенні цін та використанні податків.
Українка, що два роки прожила у Німеччині, вирішила покинути її на користь сонячної Іспанії.
Українка Поліна після двох років у Німеччині розкрила недоліки цієї країни та розповіла, чому вирішила переїхати з неї, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.
Цікаво "Надмірна пунктуальність": в Іспанії жінку звільнили з дуже незвичної причини
Чому українка вирішила поїхати з Німеччини?
Першим недоліком Німеччини для українки стала погода.
Я як метеозалежна просто не можу жити у постійній сірості та дощах. Постійні депресивні настрої, ми платили великі гроші за оренду та хотіли вирватися в іншу країну в тепло,
– поділилася українка.
А поїздки за кордон з Німеччини щоразу обходилися досить дорого. Окрім того, в регіоні, де жила українка, вітри були такі сильні, що за два роки в неї зламалися 7 парасольок.
Другий великий недолік – це медицина. Попри те, що і українка, і її чоловік мали недешеве медичне страхування, потрапити до лікарів було дуже складно, і навіть коли це вдавалося, зазвичай це були випадки, що не покривало страхування. А значить, доводилося платити додатково.
Українка розповіла про недоліки життя у Німеччині: дивіться відео
Окрім того, проблеми є і з походами до ветеринара: німецькі друзі українки мусили їхати за кордон, аби зробити операцію собаці, адже так виходило дешевше та швидше.
Українка помітила також, що за останні пів року її життя у Німеччині ставлення до українців почало значно погіршуватися.
Я стикнулася із ненавистю до українців і звинуваченнями нас в усіх проблемах – піднятті цін на все і що ми живемо на їхні податки. Ми обидва з чоловіком самі працюємо, але до нас одразу погано ставляться просто тому що ми українці,
– розповіла дівчина.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Українська вчителька, що працювала у Німеччині, розповіла, що її там дуже здивувало. Зокрема, надмірна й неоплачувана робота там сприймається не як "геройство", а як підлабузництво та спроба сподобатися директорові школи.
Тим часом українка, що живе в Іспанії, розповіла, що її найбільше дивує в країні. До деяких звичок іспанців – наприклад, вечеряти практично вночі, вона ще не звикла.