Українців звинувачують в усіх проблемах: українка розповіла, чому поїхала з популярної країни

Українка, що два роки прожила у Німеччині, вирішила покинути її на користь сонячної Іспанії.

Українка Поліна після двох років у Німеччині розкрила недоліки цієї країни та розповіла, чому вирішила переїхати з неї, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.

Чому українка вирішила поїхати з Німеччини?

Першим недоліком Німеччини для українки стала погода.

Я як метеозалежна просто не можу жити у постійній сірості та дощах. Постійні депресивні настрої, ми платили великі гроші за оренду та хотіли вирватися в іншу країну в тепло,

– поділилася українка.

А поїздки за кордон з Німеччини щоразу обходилися досить дорого. Окрім того, в регіоні, де жила українка, вітри були такі сильні, що за два роки в неї зламалися 7 парасольок.

Другий великий недолік – це медицина. Попри те, що і українка, і її чоловік мали недешеве медичне страхування, потрапити до лікарів було дуже складно, і навіть коли це вдавалося, зазвичай це були випадки, що не покривало страхування. А значить, доводилося платити додатково.

Окрім того, проблеми є і з походами до ветеринара: німецькі друзі українки мусили їхати за кордон, аби зробити операцію собаці, адже так виходило дешевше та швидше.

Українка помітила також, що за останні пів року її життя у Німеччині ставлення до українців почало значно погіршуватися.

Я стикнулася із ненавистю до українців і звинуваченнями нас в усіх проблемах – піднятті цін на все і що ми живемо на їхні податки. Ми обидва з чоловіком самі працюємо, але до нас одразу погано ставляться просто тому що ми українці,

– розповіла дівчина.

