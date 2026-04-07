"Будто попала в цивилизацию": украинка сравнила жизнь в Грузии и Турции

Украинка, которая полтора года прожила у моря в Алании поделилась, как изменился ее быт после переезда в столицу Грузии.

Украинка Юлия часто переезжает между странами, и после Турции для жизни она выбрала Грузию и поделилась, скучает ли по морю, сообщает Juliya Ivanova.

Что украинка думает о жизни в Турции?

Украинка призналась, что после переезда в грузинскую столицу за морем соскучиться еще не успела.

Возможно, это из-за того, что прошел только месяц, не знаю. А вот по ощущениям я будто попала в цивилизацию,

– поделилась женщина.

По ее словам, в Алании кроме моря практически ничего и нет, и после переезда в Тбилиси женщина радовалась "обычным простым вещам" – например, большим супермаркетам со значительным выбором еды. Кроме того, не хватало блогеру в Турции и торговых центров с популярными магазинами одежды и фудкортами.

Украинка рассказала о преимуществах Грузии:

О том, что есть выбор, куда пойти на выходных и что делать, я вообще промолчу. Поэтому когда кто-то говорит, что он живет у моря – это не всегда о сплошном кайфе,

– добавила украинка.

К слову, стоимость жизни в Грузии на 18% выше, чем в Украине. Одному человеку для комфортной жизни нужно примерно 500 евро в месяц, не считая стоимости аренды. А она составляет от 300 до 440 евро за однокомнатную квартиру, пишет Numbeo.

