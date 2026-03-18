После этой страны украинка "не хочет жить в Европе": ни разу не пожалела о переезде
- Украинка переехала из Германии в Грузию, где ей нравится больше, потому что страна напоминает ей дом.
- Жизнь в Грузии значительно дешевле, чем в большинстве стран ЕС, например, для жизни одного человека достаточно 494 евро без учета аренды.
Украинка, которая уже полтора года назад переехала из Германии в другую страну за пределами ЕС, обнаружила, что там ей нравится в разы больше – и возвращаться она не хочет.
Украинка признает, что Германия – это очень развитая страна. Впрочем, в Грузии жить ей гораздо комфортнее – и она поделилась причинами, сообщает whoisdashulia.
Почему украинцам нравится в Грузии?
Для блогера первая и основная причина, почему ей нравится в Грузии – это потому что практически все там напоминает ей о доме.
И я понимаю, что если бы я родилась где-то в Европе, и потом бы переехала в Грузию, наверное, самоощущение было бы другое. Грузия прям очень похожа на Украину,
– поделилась украинка.
Девушке кажется, что людям, которые не выросли в ЕС, очень сложно приспособиться к этой системе и жить там комфортно.
И даже осознавая то, что многие процессы работают лучше в ЕС, я все равно выбираю Грузию на данный момент, потому что мне здесь гораздо спокойнее, я чувствую себя действительно лучше,
– добавила девушка.
Она ни разу не пожалела о переезде в страну, хотя сначала имела очень много сомнений. До того украинка 3 года жила в Германии, и все это время пыталась "себя уговорить, что жизнь там – это к лучшему".
Для украинки Германия стала "энергетическим вампиром", и к ней она не смогла полностью привыкнуть.
И один объективный плюс Грузии перед большинством стран ЕС – жизнь там значительно дешевле. Например, одному человеку для жизни в этой стране достаточно будет 494 евро, не считая стоимость аренды, пишет Numbeo.
