Цены растут едва ли не каждую неделю: украинка раскрыла минусы Хорватии

Украинка, живущая на побережье Хорватии, куда летом ездит отдыхать много людей, убеждена, что жизнь в стране не такая идеальная, как может показаться.

Украинка, живущая в Хорватии, заметила несколько значительных минусов в этой стране, к которым она все никак не может привыкнуть, сообщает 24 Канал со ссылкой на gurmanka_in_hr.

Какие есть минусы жизни в Хорватии?

Сезонный рост цен

Летом, когда в Хорватию приезжает много туристов, растут цены не только на аренду жилья, но и даже не продукты в супермаркетах – они становятся выше практически каждую неделю.

По этой причине украинка советует иметь надежный договор аренды с фиксированной оплатой, чтобы не попасть в неприятную ситуацию с владельцем жилья.

Медицина

В Хорватии существует страховая медицина – и в основном ее оплачивает работодатель. А вот украинцы, имеющие временную защиту, получают возможность лечиться бесплатно. Вот только медицинская система в стране часто перегружена – для того, чтобы попасть к какому-то узкому специалисту, нужно ждать неделями, а порой даже месяцами.

Альтернативой является частная клиника – но это дорого, и там работают те же врачи, что и в государственных больницах.

А если ты сам медик, нужно проходить сложную процедуру нострификации диплома и получения разрешения,

– пожаловалась украинка.

Трудоустройство по специальности

Людям, которые в Хорватии хотят работать по специальности, а не заниматься физической работой, вакансии приходится искать самостоятельно, ведь соответствующих агентств почти нет.

Бюрократия

В Хорватии очень медленная система и есть "много бумажной волокиты". Электронные сервисы часто не работают, или содержат не все необходимые функции, поэтому документы приходится оформлять оффлайн.

Кроме того, минусом украинка считает и то, что Хорватия пока не предоставляет социальных выплат беженцам.

