Ціни зростають чи не щотижня: українка розкрила мінуси Хорватії

Українка, що живе на узбережжі Хорватії, куди влітку їздить відпочивати багато людей, переконана, що життя у країні не таке ідеальне, як може видатися.
Українка, що живе у Хорватії, помітила кілька значних мінусів у цій країні, до яких вона все ніяк не може звикнути, повідомляє 24 Канал з посиланням на gurmanka_in_hr.
Які є мінуси життя у Хорватії?
Сезонне зростання цін
Влітку, коли до Хорватії приїздить багато туристів, зростають ціни не лише на оренду житла, але й навіть не продукти у супермаркетах – вони стають вищі практично щотижня.
З цієї причини українка радить мати надійний договір оренди з фіксованою оплатою, аби не втрапити у неприємну ситуацію з власником житла.
Медицина
У Хорватії існує страхова медицина – і в основному її оплачує роботодавець. А ось українці, що мають тимчасовий захист, отримують можливість лікуватися безплатно. Ось тільки медична система у країні часто перевантажена – для того, аби потрапити до якогось вузького спеціаліста, потрібно чекати тижнями, а часом навіть місяцями.
Українка розкрила мінуси життя у Хорватії: дивіться відео
Альтернативою є приватна клініка – але це дорого, і там працюють ті ж лікарі, що й у державних лікарнях.
А якщо ти сам медик, потрібно проходити складну процедуру нострифікації диплома та отримання дозволу,
– поскаржилася українка.
Працевлаштування за фахом
Людям, які у Хорватії хочуть працювати за фахом, а не займатися фізичною роботою, вакансії доводиться шукати самостійно, адже відповідних агенцій майже немає.
Бюрократія
У Хорватії дуже повільна система та є "багато паперової тяганини". Електронні сервіси часто не працюють, або ж містять не усі потрібні функції, тож документи доводиться оформлювати офлайн.
Окрім того, мінусом українка вважає й те, що Хорватія наразі не надає соціальних виплат біженцям.
