"Будто перенеслась во времени лет на 15": украинка раскрыла недостатки жизни в Ирландии

Сейчас немало украинцев живут за границей – и выбор страны перед переездом является чрезвычайно важным. Поэтому украинка Тамара поделилась, на что нужно обращать внимание перед тем, как начинать жить в Ирландии, сообщает 24 Канал со ссылкой на toma.babenko.

Какие есть минусы в жизни в Ирландии?

Первый недостаток, о котором упомянула украинка – это погода. В стране постоянно холодно, а за все лето было всего несколько теплых, ясных дней. Очень часто идет дождь, и погода в целом непредсказуемая.

Вокруг океан, а температура воды в нем летом – примерно 14 градусов,

– пожаловалась украинка.

Кроме того, не нравится ей в Ирландии и медицина, и она считает ее "ужасной". Запись на УЗИ в стране нужно ждать примерно 3 месяца. Кроме того, по словам девушки, скорая помощь, скорее всего, на вызов не приедет, и в больницу придется добираться самостоятельно.

Также возникают в стране проблемы и с поиском жилья – свободных квартир немного, и из-за этого аренда стоит "космических денег". А вот сферу услуг украинке даже трудно комментировать – она считает, что ее в Ирландии практически нет, как и приятных кафе.

Украинка рассказала о минусах Ирландии: смотрите видео

Кроме того, заметила блогер и еще один необычный недостаток – стиль местных людей.

Здесь конечно каждому свое, но я будто перенеслась во времени лет на 15. Все ходят с накладными ногтями, автозагаром и таким ярким мейкапом, будто я попала на выпускной в 2010,

– поделилась девушка.

Банковские услуги и почта для украинки также является большим минусом – они работают медленно и нужно иметь дело с большим количеством бумаг и писем.

