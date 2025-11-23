"Как будто это 1999 год": украинка рассказала, что ее больше всего раздражает в Испании

Украинка, которая уже в течение определенного времени живет в Испании, заметила в этой стране несколько недостатков, к которым она никак не может привыкнуть.

Испания – это очень популярная страна для отпусков и путешествий. Но перед тем, как переезжать туда, следует знать о некоторых недостатках, сообщает 24 Канал со ссылкой на roksi.sk.

Что украинку раздражает в Испании?

Стиль вождения и парковки

Первый минус – это парковка, ведь найти место, чтобы поставить машину в Испании очень сложно, и особенно в случае, если автомобиль большой. Места узкие, и даже на платных паркингах их часто не хватает.

А испанская манера вождения – это вообще другая история. Люди не смотрят в зеркала, открывают двери, несмотря на то, насколько близко стоит другое авто. Часто путают поворотники – включают правый вместо левого,

– поделилась украинка.

Кроме того, она поделилась, что если оставить машину возле торгового центра, когда вернетесь к ней, можете вполне найти на машине свежую царапину.

Сервис

Очень часто столы в кафе Испании стоят грязные, и официанты не спешат их протирать. Также часто заказ не доносят, путают или забывают его части.

Очень часто проблемы возникают и в магазинах техники: может быть такое, что на витрине товар есть, а на самом деле в наличии его нет.

Украинка рассказала о недостатках жизни в Испании: смотрите видео

Кроме того, в Испании, если работать на иностранную фирму, есть возможность приобрести товар дешевле, не платя за него налог. Для этого только нужно принести лицензию с работы. Впрочем, в большинстве магазинов эта опция просто не работает – "то система зависла, то сегодня не функционирует, то персонал просто не знает, как ее провести".

Право есть, но воспользоваться им – миссия нереальная,

– добавила украинка.

Безработица

Найти работу без знания языка в Испании очень сложно, но и с языком – также. Условия часто не очень хорошие, зарплаты низкие, однако конкуренция высокая. Украинка считает, что несмотря на то, что Испания – это очень хорошая страна, рынок труда здесь действительно сложный.

