"Наче це 1999 рік": українка розповіла, що її найбільше дратує в Іспанії

Українка, що вже протягом певного часу живе в Іспанії, помітила у цій країні кілька недоліків, до яких вона ніяк не може звикнути.

Іспанія – це дуже популярна країна для відпусток та мандрівок. Але перед тим, як переїжджати туди, слід знати про деякі недоліки, повідомляє 24 Канал з посиланням на roksi.sk.

Що українку дратує в Іспанії?

Стиль водіння та паркування

Перший мінус – це паркування, адже знайти місце, аби поставити машину в Іспанії дуже складно, і особливо у випадку, якщо автомобіль великий. Місця вузькі, і навіть на платних паркінгах їх часто не вистачає.

А іспанська манера водіння – це взагалі інша історія. Люди не дивляться в дзеркала, відкривають двері, не зважаючи на те, наскільки близько стоїть інше авто. Часто плутають поворотники – включають правий замість лівого,

– поділилася українка.

Окрім того, вона поділилася, що якщо залишити машину біля торгового центру, коли повернетеся до неї, можете цілком знайти на автівці свіжу подряпину.

Сервіс

Дуже часто столи у кав'ярнях Іспанії стоять брудні, і офіціанти не поспішають їх протирати. Також часто замовлення не доносять, плутають чи забувають його частини.

Дуже часто проблеми виникають і в магазинах техніки: може бути таке, що на вітрині товар є, а насправді в наявності його немає.

Українка розповіла про недоліки життя в Іспанії: дивіться відео

Окрім того, в Іспанії, якщо працювати на іноземну фірму, є можливість придбати товар дешевше, не сплачуючи за нього податок. Для цього тільки потрібно принести ліцензію з роботи. Втім, у більшості магазинів ця опція просто не працює – "то система зависла, то сьогодні не функціонує, то персонал просто не знає, як її провести".

Право є, але скористатися ним – місія нереальна,

– додала українка.

Безробіття

Знайти роботу без знання мови в Іспанії дуже складно, але й з мовою – також. Умови часто не дуже добрі, зарплати низькі, проте конкуренція висока. Українка вважає, що попри те, що Іспанія – це дуже гарна країна, ринок праці тут і справді складний.

