Вот кому не подойдет жизнь в Испании: украинка назвала 5 минусов страны

Испания – это невероятно популярная и красивая курортная страна. Многие мечтают поехать туда в отпуск, а другие хотят и вообще начать жить в этой стране.

Впрочем, в Испании украинцам стоит быть готовыми к нескольким неожиданным минусам, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.

Интересно "Всех бесит во Франции": украинка рассказала о неожиданном нюансе жизни в стране

Что украинцев удивляет в Испании?

Прежде всего украинка заметила, что ожидания очень часто не совпадают с реальностью после переезда в эту страну.

Испания на фото – это море и сиеста. Но в реальности это бюрократия, неспешный ритм, менталитет и язык. Кто готов к адаптации – тот находит гармонию. Кто нет – быстро разочаровывается,

– поделилась украинка.

Кроме того, отличается в Испании также и ритм жизни – испанцы живут "медленнее": они устраивают длинные обеды, долго разговаривают, часто опаздывают. Спешка там "не в тренде", и для тех, кто хочет жить быстро и получать немедленные результаты страна может оказаться неудачным выбором.

Кроме того, испанцы очень контактные, эмоциональные и открытые, и темперамент местных для многих может оказаться сюрпризом. Здесь считается нормальным разговаривать на весь бар или касаться собеседника во время диалога.

Кому-то это очень близко, а для кого-то – утомляет и даже вызывает дискомфорт,

– добавила девушка.

Приготовиться стоит и к тому, что уровень зарплат в Испании ниже, чем в других странах ЕС. Некоторые люди приезжают туда с накоплениями, но для многих отсутствие высокооплачиваемой работы становится настоящим вызовом, поделилась украинка.

Также украинка убеждена, что в Испании нужно быть готовыми к изменениям – жизнь в стране совсем не является "отдыхом".

Что еще рассказывают украинцы за границей?