Ось кому не підійде життя в Іспанії: українка назвала 5 мінусів країни

Іспанія – це неймовірно популярна та красива курортна країна. Чимало людей мріють поїхати туди у відпустку, а інші хочуть й взагалі почати жити в цій країні.

Втім, в Іспанії українцям варто бути готовими до кількох несподіваних мінусів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.

Що українців дивує в Іспанії?

Передусім українка помітила, що очікування дуже часто не збігаються з реальністю після переїзду до цієї країни.

Іспанія на фото – це море й сієста. Але в реальності це бюрократія, неспішний ритм, менталітет та мова. Хто готовий до адаптації – той знаходить гармонію. Хто ні – швидко розчаровується,

– поділилася українка.

Окрім того, відрізняється в Іспанії також і ритм життя – іспанці живуть "повільніше": вони влаштовують довгі обіди, довго розмовляють, часто запізнюються. Поспіх там "не в тренді", і для тих, хто хоче жити швидко та отримувати негайні результати країна може виявитися невдалим вибором.

Окрім того, іспанці дуже контактні, емоційні та відкриті, і темперамент місцевих для багатьох може виявитися сюрпризом. Тут вважається нормальним розмовляти на весь бар або ж торкатися співрозмовника під час діалогу.

Комусь це дуже близьке, а для когось – втомлює та навіть викликає дискомфорт,

– додала дівчина.

Приготуватися варто й до того, що рівень зарплат в Іспанії нижчий, ніж в інших країнах ЄС. Деякі люди приїздять туди з накопиченнями, але для багатьох відсутність високооплачуваної роботи стає справжнім викликом, поділилася українка.

Також українка переконана, що в Іспанії потрібно бути готовими до змін – життя в країні зовсім не є "відпочинком".

